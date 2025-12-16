Ανατροπή με Ουάρντα: Παραμένει στην ΑΕΛ ο Αιγύπτιος
SPORTS
ΑΕΛ Αμρ Ουάρντα Super League 1 Σάββας Παντελίδης

Ανατροπή με Ουάρντα: Παραμένει στην ΑΕΛ ο Αιγύπτιος

Είχε μπει στον... πάγο με Μαλεζά αλλά συνεχίζει με Παντελίδη ο Ουάρντα

Ανατροπή με Ουάρντα: Παραμένει στην ΑΕΛ ο Αιγύπτιος
2 ΣΧΟΛΙΑ

Κανονικά στην ΑΕΛ θα παραμείνει ο Αμρ Ουάρντα, αφού υπήρξε ανατροπή στην υπόθεσή του κι εκείνος θα παραμείνει στην ομάδα για να συνεισφέρει με το ταλέντο και την εμπειρία του στην μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός μέσος είχε τεθεί εκτός ομάδας μετά από ένα πειθαρχικό παράπτωμα που είχε κάνει, όταν ακόμα βρισκόταν στον προπονητικό θώκο της ομάδας, ο Στέλιος Μαλεζάς. 

Με την αλλαγή που υπήρξε στην τεχνική ηγεσία του κλαμπ και την έλευση του Σάββα Παντελίδη, αλλά και την απολογία του Αμρ Ουάρντα στην διοίκηση του κλαμπ για την συμπεριφορά του, υπήρξε αλλαγή στην στάση του κλαμπ, αποκατάσταση της σχέσης των δύο πλευρών και επανένταξη του διεθνή Αιγύπτιου στην ομάδα.

Πηγή: www.gazzetta.gr

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης