Μπρούνο Φερνάντες: Η Γιουνάιτεντ ήθελε να φύγω, αλλά δεν είχαν το θάρρος να μου το πουν
Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» άναψε νέες φωτιές στα αποδυτήρια της ομάδας με τα όσα δήλωσε σε πορτογαλικό Μέσο
Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο να αφήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να παίξει στην Αλ Χιλάλ το περασμένο καλοκαίρι. Ο Πορτογάλος μέσος έδωσε συνέντευξη στο Canal 11 και παραδέχθηκε ότι ένιωσε πως η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων ήθελε να τον αφήσει να φύγει, αλλά δεν είχε το «θάρρος» να πάρει την τελική απόφαση, κυρίως λόγω της επιμονής του Ρούμπεν Αμορίμ.
«Μέχρι να κερδίσεις τίτλους, δεν σε εκτιμούν όσο θα έπρεπε. Αισθάνομαι σαν να περπατάω σε τεντωμένο σχοινί τελευταία. Στην Αγγλία, όταν ένας παίκτης πλησιάζει τα 30, αρχίζουν να σκέφτονται ότι χρειάζονται μια ανανέωση. Τους βλέπουν σαν τα έπιπλα. Ένιωσα κάπως σαν να μου έλεγαν ‘αν φύγεις, δε θα μας επηρεάσει και τόσο’. Αυτό με πείραξε λίγο. Πιο πολύ με λυπεί γιατί είμαι παίκτης που δίνει πάντα το 100%, είτε παίζω καλά είτε όχι».
Ο ίδιος αποκάλυψε πως η Αλ Χιλάλ τον προσέγγισε μέσω του προέδρου της κι ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήθελε να τον έχει στο ρόστερ της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. «Δεν μπορώ να παραπονεθώ, και τώρα πληρώνομαι καλά, αλλά η διαφορά ήταν τεράστια. Ποτέ όμως το χρήμα δεν ήταν αυτό που με καθοδηγούσε. Αν μια μέρα παίξω στη Σαουδική Αραβία, θα το κάνω για το καλό της οικογένειας μου», πρόσθεσε στη συνέντευξή του.
Πηγή:www.gazzetta.gr
