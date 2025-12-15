Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ολλανδία: Υπέστη εγκεφαλικό, έμεινε σε κώμα και επτά μήνες αργότερα επέστρεψε στη δράση
Ολλανδία: Υπέστη εγκεφαλικό, έμεινε σε κώμα και επτά μήνες αργότερα επέστρεψε στη δράση
Ο 29χρονος διεθνής μέσος από το Κονγκό διέψευσε τις εκτιμήσεις των γιατρών και έπαιξε ξανά ποδόσφαιρο στην Eredivisie
Από τον εφιάλτη στο θαύμα! Ο Σαμουέλ Μπαστιέν ξεγέλασε τον θάνατο και τώρα μπορεί να χαμογελά ξανά παίζοντας ποδόσφαιρο.
Ο διεθνής με την Εθνική ομάδα του Κονγκό διέψευσε κάθε πρόβλεψη και επτά μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη και τον άφησε για αρκετές ημέρες σε κώμα, επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους, κάνοντας το ντεμπούτο του για τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ, στον αγώνα απέναντι στην Τσβόλε, στο πρωτάθλημα Ολλανδίας.
Ο Μπαστιέν, ο οποίος πήγε στη Σιτάρντ από την αγγλική Μπέρνλι το 2024, αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 16 του περασμένου Μαρτίου. Τις επόμενες ημέρες παραπονιόταν για έντονους πονοκεφάλους για να καταρρεύσει και να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
«Οι γιατροί κάλεσαν την οικογένειά μου στο δωμάτιό μου, πίστευαν ότι δεν θα ξυπνούσα», είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο εξιστορώντας τις δραματικές εβδομάδες που ακολούθησαν. Μετά από λίγες ημέρες ανέκτησε τις αισθήσεις του και ξεκίνησε μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.
«Είχα χάσει 10 κιλά, ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι και μετά με πατερίτσες», είπε χαρακτηριστικά, αλλά στο μυαλό του υπήρχε μόνο η επιστροφή στο ποδόσφαιρο και παρόλο που οι γιατροί δεν του άφηναν καμία ελπίδα φρόντισε να τους διαψεύσει και πάλι.
Ακριβώς επτά μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, ο 29χρονος μέσος κλήθηκε από τον προπονητή του (μάλιστα έδωσε εντολή να του δώσουν και το περιβραχιόνιο του αρχηγού) και πέρασε ως αλλαγή στο 83ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με την Τσβόλε, όπου η ομάδα του έχασε με 1-0, ο ίδιος όμως δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.
«Πριν από τέσσερις μήνες οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν θα ξαναπαίξω ποτέ ποδόσφαιρο. Ήταν μια τρελή περίοδος». Δεν είμαι ακόμη στο 100%, αλλά όλα πάνε καλά. Προσπάθησα να μείνω δυνατός για αυτή τη στιγμή. Είναι ωραίο που επέστρεψα», είπε συγκινημένος ο έμπειρος ποδοσφαιριστής.
Ο διεθνής με την Εθνική ομάδα του Κονγκό διέψευσε κάθε πρόβλεψη και επτά μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη και τον άφησε για αρκετές ημέρες σε κώμα, επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους, κάνοντας το ντεμπούτο του για τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ, στον αγώνα απέναντι στην Τσβόλε, στο πρωτάθλημα Ολλανδίας.
Ο Μπαστιέν, ο οποίος πήγε στη Σιτάρντ από την αγγλική Μπέρνλι το 2024, αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 16 του περασμένου Μαρτίου. Τις επόμενες ημέρες παραπονιόταν για έντονους πονοκεφάλους για να καταρρεύσει και να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
«Οι γιατροί κάλεσαν την οικογένειά μου στο δωμάτιό μου, πίστευαν ότι δεν θα ξυπνούσα», είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο εξιστορώντας τις δραματικές εβδομάδες που ακολούθησαν. Μετά από λίγες ημέρες ανέκτησε τις αισθήσεις του και ξεκίνησε μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.
«Είχα χάσει 10 κιλά, ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι και μετά με πατερίτσες», είπε χαρακτηριστικά, αλλά στο μυαλό του υπήρχε μόνο η επιστροφή στο ποδόσφαιρο και παρόλο που οι γιατροί δεν του άφηναν καμία ελπίδα φρόντισε να τους διαψεύσει και πάλι.
Back with the boys🫶 pic.twitter.com/xrhUCH4UbD— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) December 14, 2025
Ακριβώς επτά μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, ο 29χρονος μέσος κλήθηκε από τον προπονητή του (μάλιστα έδωσε εντολή να του δώσουν και το περιβραχιόνιο του αρχηγού) και πέρασε ως αλλαγή στο 83ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με την Τσβόλε, όπου η ομάδα του έχασε με 1-0, ο ίδιος όμως δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.
«Πριν από τέσσερις μήνες οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν θα ξαναπαίξω ποτέ ποδόσφαιρο. Ήταν μια τρελή περίοδος». Δεν είμαι ακόμη στο 100%, αλλά όλα πάνε καλά. Προσπάθησα να μείνω δυνατός για αυτή τη στιγμή. Είναι ωραίο που επέστρεψα», είπε συγκινημένος ο έμπειρος ποδοσφαιριστής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα