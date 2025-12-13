Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τις ποδοσφαιρικές «μάχες» σε Ελλάδα και Ευρώπη
SPORTS
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Πλούσιο είναι το σημερινό (13/12) μενού των αθλητικών μεταδόσεων, με το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός της Stoiximan GBL (20:30, ΕΡΤ 2) να ξεχωρίζει.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Λεβαδειακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στις 17:00 (Novasports 2), ο ΟΦΗ τον Πανσερραϊκό (18:00, Cosmote Sport 2) και η Κηφισιά τον Αστέρα Τρίπολης (20:00, Cosmote Sport 1).

Στα της Ευρώπης, ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπράιτον (17:00, Novasports Premier League) του Μπάμπη Κωστούλα, κυρίως λόγω της όλης κατάστασης με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που εν τέλει συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρνε Σλοτ. Ενδιαφέρον έχει επίσης και η μάχη της Τσέλσι με την Έβερτον (17:00, Novasports 4), ενώ στην Ισπανία η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Οσασούνα (19:30, Novasports Prime).

  • Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια (15:00, Novasports 1)
  • Ηρακλής - Άρης (16:00, ΕΡΤ 2)
  • Μύκονος - ΑΣ Καρδίτσας (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
  • Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (17:00, Novasports 2)
  • Λίβερπουλ - Μπράιτον (17:00, Novasports Premier League)
  • Τσέλσι - Έβερτον (17:00, Novasports 4)
  • ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (18:00, Cosmote Sport 2)
  • Πανιώνιος - Προμηθέας Πατρών (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)
  • Μπαρτσελόνα - Οσασούνα (19:30, Novasports Prime)
  • Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (20:00, Cosmote Sport 1)
  • ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (20:30, ΕΡΤ 2)
  • Άρσεναλ - Γουλβς (22:00, Novasports Premier League)


Πηγή: gazzetta.gr

