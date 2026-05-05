Αταμάν: «Ο Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final 4, ο αγώνας με τη Βαλένθια θα είναι πολύ δύσκολος», δείτε βίντεο
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπερασπίστηκε εκ νέου τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και στάθηκε στις δυσκολίες του Game 3 με τη Βαλένθια (6/5, 21:15)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (6/5) τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play off της Euroleague, ωστόσο το πρώτο κομμάτι των δηλώσεων του Εργκίν Αταμάν αφορούσε τα όσα ακολούθησαν μετά τη δεύτερη νίκη των πράσινων στην Ισπανία και δη την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε και πάλι για υπερβολική ποινή από την πλευρά της διοργανώτριας η οποία θα πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση, ενώ όσον αφορά τον αγώνα τόνισε ότι περιμένει ένα δύσκολο ματς και ζήτησε από τον κόσμο να δώσει έξτρα ώθηση.
Αναλυτικά ο κ. Αταμάν μίλησε:
Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Εξήγησα την άποψή μου στα σόσιαλ μίντια. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο παρκέ. Καθόταν στις court seats, παρακολουθούσε το παιχνίδι, ήταν πολύ κοντά στη γραμματεία και είπε από απόσταση 2-3 μέτρων ‘Σφυρίξτε φάουλ’. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα σύλλογο να βάζει την αστυνομία στα αποδυτήρια να επιτεθεί στον πρόεδρό μας. Είμαστε επαγγελματίες, μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια με άλλους προέδρους και General Manager να διαμαρτύρονται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως στο παρελθόν να έκανε κάτι λάθος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω. Κάνει μεγάλες επενδύσεις στο μπάσκετ. Έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα σε δύο χρόνια, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το Final Four και τον αποκλείετε; ίσως μπορείτε να πείτε να μην είναι στις court side seats, να μείνει στα VIP, δίπλα στον CEO της EuroLeague. Αλλά τι τιμωρία είναι να μην μπορεί να δει το Final Four στο γήπεδό του; Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final Four ζωντανά και ελπίζω η EuroLeague να μπορεί να το αλλάξει”..
Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο 6ος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο 6ος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια, για να δείξουμε στην Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού».
