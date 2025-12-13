Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Πρόταση-έκπληξη από εταιρεία κρυπτονομισμάτων για τη Γιουβέντους: Ζήτησε να αγοράσει την ομάδα και υπόσχεται επενδύσεις 1 δισ. ευρώ
Η Tether είναι πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FinTech) με εξειδίκευση στα stablecoins
Σε νέα εποχή θα μπορούσε να περάσει πολύ σύντομα η Γιουβέντους καθώς το βράδυ της Παρασκευής ανακοινώθηκε ότι η Tether, μια εταιρεία που ειδικεύεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, κατέθεσε πρόταση για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών από την Exor της οικογένειας Ανιέλι.
Το παραπάνω έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση της Tether, η οποία πρόσθεσε πως εφόσον η Γιουβέντους περάσει στα χέρια της δεσμεύεται με επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που θα επαναφέρουν τους Μπιανκονέρι σε εποχές δόξας.
«Η πρόταση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι η Γιουβέντους είναι κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Για γενιές, η Γιουβέντους αντιπροσωπεύει την πειθαρχία, τη φιλοδοξία και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που ξαναχτίζουν και προχωρούν μπροστά, σεζόν μετά τη σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει διαμορφώσει την ιταλική αθλητική ταυτότητα και έχει κερδίσει την αφοσίωση φιλάθλων σε όλο τον κόσμο» ανέφερε η επίσημη τοποθέτηση της Tether.
«Για μένα, η Γιουβέντους ήταν πάντα μέρος της ζωής μου», δήλωσε ο Πάολο Αρντοΐνο, CEO της Tether. «Μεγάλωσα με αυτή την ομάδα. Ως παιδί, έμαθα τι σημαίνουν η δέσμευση, η ανθεκτικότητα και η υπευθυνότητα, βλέποντας τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει επιτυχίες και δυσκολίες με αξιοπρέπεια. Αυτά τα μαθήματα έμειναν μαζί μου πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Το ενδιαφέρον μας για τη Γιουβέντους προέρχεται από βαθύ θαυμασμό και σεβασμό. Η Γιουβέντους είναι σύμβολο ιταλικής αριστείας με πραγματικά παγκόσμια παρουσία, χτισμένη μέσα από γενιές με σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και την αταλάντευτη πίστη των υποστηρικτών της. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε την Tether: με υπομονή, ανεξαρτησία και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.
Η Tether βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση και σκοπεύει να στηρίξει τη Γιουβέντους με σταθερά κεφάλαια και μακρύ επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον του συλλόγου, να υποστηρίξουμε την αγωνιστική του πορεία στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσουμε τη Γιουβέντους να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον αθλητισμού και μέσων.
Αυτή η πρόταση γίνεται με ταπεινότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την κληρονομιά του. Πιστεύουμε ότι η ιστορία της Γιουβέντους συνεχίζει να γράφεται και ότι τα επόμενα κεφάλαια μπορούν να καθοριστούν από δύναμη, συνέχεια και φιλοδοξία».
Η πρόταση προβλέπει την εξαγορά της συμμετοχής της Exor, η οποία αντιπροσωπεύει το 65,4% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Γιουβέντους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από την αποδοχή της από την Exor, την υπογραφή οριστικών συμφωνιών και την έκδοση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση, η Tether προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές στην ίδια τιμή ανά μετοχή.
Η πρόταση για τη Γιουβέντους
Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus.— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) December 12, 2025
Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita.
Come parte del nostro commitment, se questa transazione…
