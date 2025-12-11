Λουτσέσκου: Πετάξαμε δύο βαθμούς αλλά αυτό που πήραμε είναι σημαντικό

Ο ΠΑΟΚ αν και προηγήθηκε με 2-1, βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ (3-2) αλλά με γκολ του Μύθου στο 90' πήρε τον βαθμό από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία.



Μετά το παιχνίδι ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην Cosmote TV για τις χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ αλλά δήλωσε ικανοποιημένος για τον βαθμό.





Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Αντιμετωπίζαμε σήμερα μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά.

Το παιχνίδι ήταν με τη μεριά μας. Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκεια. Τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από τα “επεισόδια” κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας».





