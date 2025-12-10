Ιστορική συμφωνία της Mercedes με τη WTA: Δίνει 50 εκατ. δολάρια το χρόνο στο επαγγελματικό τένις γυναικών

γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία η οποία θα της αποφέρει 50 εκατ. δολάρια το χρόνο.



Σύμφωνα με το ΒΒC η συμφωνία είναι δεκαετής και θα μπορούσε να φέρει στα ταμεία της WTA έως και μισό δισεκατομμύριο δολάρια!







Η Mercedes-Benz ήταν προηγουμένως χορηγός του ανδρικού ATP Tour από το 1996 έως το 2008 και είναι επίσημος χορηγός του US Open.



Η συνεργασία «WTA Tour Driven by Mercedes-Benz» θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η νέα συμφωνία ξεπέρασε το ρεκόρ χρημάτων από την προηγούμενη που ήταν με την εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Hologic (20 εκατ. δολάρια ανά έτος).



Ο κοινός στόχος τόσο της WTA όσο και της Mercedes-Benz είναι να δώσουν στο γυναικείο τένις ακόμη μεγαλύτερη προβολή και να επιταχύνουν την ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξή του. Ως Premier Partner και Αποκλειστικός Αυτοκινητιστικός Χορηγός της WTA, η Mercedes-Benz θα είναι παρούσα στα τουρνουά WTA 1000, 500 και 250 από το 2026.







Τα έσοδα από τη συμφωνία θα διατεθούν για τη διανομή των χρημάτων για τουρνουά και θα υποστηρίξουν το σχέδιο αύξησης των χρηματικών επάθλων για ίσα χρηματικά έπαθλα έως το 2033 για όλες τις διοργανώσεις.



Η Mercedes - Benz ξεκίνησε συνεργασία με την πρωταθλήτρια του Rolang Garros, Κόκο Γκοφ, η οποία θα είναι πρέσβης της ανά τον κόσμο ενώ η εταιρεία έχει πολύχρονη δέσμευση και με τον Ρότζερ Φέντερερ.



«Αυτή η συμφωνία αποτελεί μια δήλωση για τον γυναικείο αθλητισμό παγκοσμίως», δήλωσε η πρόεδρος της WTA, Valerie Camillo, στο BBC Sport και συμπλήρωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι με τη Mercedes.»











