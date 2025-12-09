Το τάκλιν του Λαουτάρο που σήκωσε στον αέρα τον Ρόμπερτσον στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Λίβερπουλ, βίντεο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ο Αργεντινός φορ της Ίντερ την... γλίτωσε με κίτρινη κάρτα
Στο παιχνίδι της βραδιάς στο Champions League η Ίντερ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο.
Το ματς είναι πολύ σκληρό και η Ίντερ έχει από το ημίχρονο ήδη δύο αναγκαστικές αλλαγές. Σκληρά όμως παίζουν και οι γηπεδούχοι.
Στο 13' ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ με τάκλιν του σήκωσε στον αέρα τον Άντριου Ρόμπερτσον! Ο Αργεντινός δέχτηκε κίτρινη κάρτα και ο Σκοτσέζος συνέχισε στο ματς.
