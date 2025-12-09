Το τάκλιν του Λαουτάρο που σήκωσε στον αέρα τον Ρόμπερτσον στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Λίβερπουλ, βίντεο
SPORTS
Ίντερ Λίβερπουλ Λαουτάρο Μαρτίνεζ Champions League

Το τάκλιν του Λαουτάρο που σήκωσε στον αέρα τον Ρόμπερτσον στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Λίβερπουλ, βίντεο

Ο Αργεντινός φορ της Ίντερ την... γλίτωσε με κίτρινη κάρτα

Το τάκλιν του Λαουτάρο που σήκωσε στον αέρα τον Ρόμπερτσον στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Λίβερπουλ, βίντεο
Στο παιχνίδι της βραδιάς στο Champions League η Ίντερ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο. 

Το ματς είναι πολύ σκληρό και η Ίντερ έχει από το ημίχρονο ήδη δύο αναγκαστικές αλλαγές.  Σκληρά όμως παίζουν και οι γηπεδούχοι. 

Στο 13' ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ με τάκλιν του σήκωσε στον αέρα τον Άντριου Ρόμπερτσον! Ο Αργεντινός δέχτηκε κίτρινη κάρτα και ο Σκοτσέζος συνέχισε στο ματς. 


Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης