Super League 1: Η ημερομηνία κλήρωσης των play off και το... joker right

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League 1, όπου πέρα από το πρόγραμμα του Β' γύρου «κλείδωσε» η ημερομηνία κλήρωσης για τα play off ενώ ξεκαθαρίστηκε και το μέχρι πότε οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα τους

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε σήμερα το ΔΣ της Super League 1, το οποίο ασχολήθηκε κυρίως με το καλεντάρι για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Έτσι οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του Β' γύρου, ενώ αποφασίστηκε ότι την Τρίτη 24 Μαρτίου θα γίνει η κλήρωση των play off, play out και παράλληλα επεκτάθηκε το δικαίωμα των ομάδων που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα του (joker right) έως και τα τέλη της regural season (ο Παναθηναϊκός έχει ασκήσει στον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SL
Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ο ορισμός και το πρόγραμμα των αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League https://www.slgr.gr/el/

-Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κλήρωση αγώνων Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Playouts (θέσεις 9-14) πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2025.

-Η ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027) θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

-Ομόφωνα εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος.
