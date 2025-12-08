Super League 1: Η ημερομηνία κλήρωσης των play off και το... joker right

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League 1, όπου πέρα από το πρόγραμμα του Β' γύρου «κλείδωσε» η ημερομηνία κλήρωσης για τα play off ενώ ξεκαθαρίστηκε και το μέχρι πότε οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα τους