Κορέα: Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών σε γυναίκα που εκβίασε τον Σον
Δικαστήριο της Σεούλ έκρινε ένοχη για εκβιασμό του αρχηγού της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Χέουνγκ Μιν Σον, από τον οποίο απέσπασε 180.000 ευρώ
Τον περασμένο Μάιο, λίγο πριν η Τότεναμ αγωνιστεί στον ιστορικό τελικό του Europa League (νίκησε τελικά 1-0 τη Γιουνάιτεντ και κατάκτησε το πρώτο της τρόπαιο μετά από 17 χρόνια) ο αρχηγός των Σπερς, Χέουνγκ Μιν Σον βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη και άβολη θέση καθώς διέρρευσε η πληροφορία της δικαστικής του διαμάχης στην πατρίδα του.
Ο Σον κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού από γυναίκα που ισχυρίστηκε ψευδώς ότι την είχε αφήσει έγκυο και μαζί με τον συνεργό της (ηλικίας 40 ετών) τον απείλησαν ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα το θέμα και του απέσπασαν το ποσό των 180.000 ευρώ, αλλά σύντομα επανήλθαν και απαίτησαν περισσότερα χρήματα. Εκεί ο διεθνής επιθετικός κατέφυγε στην αστυνομία καταθέτοντας μήνυση με τη δική να ολοκληρώνεται και να δικαιώνεται πλήρως.
Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών κρίθηκε ένοχοι για εκβιασμό και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με το σκεπτικό της απόφασης να αναφέρει: «Η γυναίκα επιμένει ότι έλαβε τα χρήματα ως αποζημίωση και παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της δεν συνάδουν πλήρως με τα γεγονότα και είναι ξεκάθαρο ότι σχεδίασε το έγκλημα μεθοδικά μαζί με τον συνεργό της».
Ο συνεργός της, ο οποίος απείλησε τον Σον 15 φορές για να λάβει τα χρήματα, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για απόπειρα εκβιασμού.
Ο δικαστής ανέφερε ότι η γυναίκα και ο συνεργός της εκμεταλλεύτηκαν τη δημοσιότητα του Σον για το έγκλημά τους και ότι ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως υπέστη «έντονη ψυχική οδύνη» μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης.
