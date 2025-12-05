Από τον στίβο στο μπάσκετ: Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης της ΚΑΕ Άρης

Από Ολυμπιονίκης και μάλιστα χρυσή (400μ εμπόδια στην Αθήνα 2004) η Φανή Χαλκιά μπαίνει και πλέον επίσημα στην οικογένεια του μπάσκετ.



Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης η Φανή Χαλκιά ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ



«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Φανή Χαλκιά ως Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας.



Η γνωστή παγκοσμίως χρυσή Ολυμπιονίκης της Αθήνας, ενισχύει το επιτελείο της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, με εξειδίκευση σε θέματα χορηγιών και συνεργασιών.



Η Φανή Χαλκιά γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1979 και είναι μία από τις παγκόσμιες μορφές του στίβου, με κορωνίδα την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (400μ. εμπόδια).

Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΡΗ Betsson».