Ανακούφιση στην ΑΕΚ για Μάνταλο: Διάταση έδειξε η μαγνητική, σύντομα η επιστροφή του στη δράση

Η μαγνητική του Πέτρου Μάνταλου έδειξε μόνο διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, μετά την αναγκαστική αλλαγή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Ο αρχηγός χάνει τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, αλλά η επιστροφή του αναμένεται σύντομα