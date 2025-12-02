Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Ανακούφιση στην ΑΕΚ για Μάνταλο: Διάταση έδειξε η μαγνητική, σύντομα η επιστροφή του στη δράση
Η μαγνητική του Πέτρου Μάνταλου έδειξε μόνο διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, μετά την αναγκαστική αλλαγή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Ο αρχηγός χάνει τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, αλλά η επιστροφή του αναμένεται σύντομα
Σημαντική ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της ΑΕΚ σχετικά με τον τραυματισμό του αρχηγού της ομάδας, Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος είχε αντικατασταθεί αναγκαστικά στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν πως ο παίκτης υπέστη απλώς διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, κάτι που σημαίνει ότι η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους θα είναι σύντομη.
Είναι δεδομένο ότι ο Μάνταλος θα απουσιάσει από την αυριανή (3/12) αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η κατάσταση του αρχηγού θα επανεκτιμάται τις αμέσως επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο από τα προσεχή παιχνίδια θα είναι ξανά στη διάθεση του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.
Τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της ΑΕΚ περιλαμβάνουν την υποδοχή του Ατρομήτου την προσεχή Κυριακή (8/12), τον αγώνα με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα (12/12) και αυτόν με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (15/12).
Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ανησυχούσε για τον τραυματισμό του Μάνταλου, μιας και αποτελεί βασική μονάδα του, έχει επιπλέον απουσίες για τον αγώνα Κυπέλλου τους Κουτέσα και Ελίασον, με τον τελευταίο να πλησιάζει στην επιστροφή του, αλλά και τους Ζίνι και Πιερό, ενώ τιμωρημένος για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ είναι ο Μαρίν που αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τους «πράσινους».
