Ο Γκάρι Λίνεκερ και το podcast «The Rest is Football» πήραν μεταγραφή... εκατομμυρίων για το Netflix
Ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής και πρώην παρουσιαστής της εκπομπής Match Of the Day στο BBC έκλεισε πολυετή συμφωνία με την πλατφόρμα streaming η οποία συνεχίζει το δυναμικό μπάσιμο της στα αθλητικά γεγονότα
Από τη στιγμή που κρέμασε τα παπούτσια του και έβαλε το κουστούμι του παρουσιαστή, ο Γκάρι Λίνεκερ εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της αγγλικής τηλεόρασης.
Η αμεσότητα, το χιούμορ του, ο απλός και κατανοητός τρόπος με τον οποίο παρουσίαζε τα όσα γινόταν κάθε αγωνιστική στα γήπεδα της Premier League τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό, ενώ αξέχαστη έχει μείνει η εμφάνιση του με.. μποξεράκι όταν η Λέστερ κατέκτησε την Premier League.
«Αν η Λέστερ κερδίσει τον τίτλο εγώ θα εμφανιστώ με εσώρουχο», είχε πει κατά τη διάρκεια της σεζόν και η ομάδα θαύμα του Ρανιέρι τον ανάγκασε να το κάνει.
Ο Λίνεκερ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από το BBC, καθώς την τελευταία πενταετία είχαν προκύψει διάφορα ζητήματα, κυρίως γιατί ο ίδιος δε δίσταζε να τοποθετηθεί δημόσια για οτιδήποτε θεωρούσε σημαντικό.
Τον Αύγουστο του 2023 ο παλαίμαχος επιθετικός αποφάσισε να λανσάρει το podcast «The Rest is Football» την παραγωγή του οποίου ανέλαβε η εταιρία του
Goalhanger Podcasts στην οποία διευθυντική θέση κατέχει ο γιος του Χάρι. Με συμπαρουσιαστές τους Άλαν Σίρερ και Μίκα Ρίτσαρντς, το podcast εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον πετυχημένες αθλητικές εκπομπές της Βρετανίας με περισσότερα από 8 εκατομμύρια θεατές στο Youtube.
Μετά την αποχώρηση του από το BBC ο Λίνεκερ αφοσιώθηκε στo podcast, το οποίο όμως του άνοιξε τον δρόμο για μία νέα πολυετή και επικερδής συμφωνία καθώς μετά από επαφές αρκετών εβδομάδων συμφώνησε να δώσει τα δικαιώματα στο Netflix!
Ο παγκόσμιος κολοσσός του streaming κατάφερε να κερδίσει τη μάχη από το BBC (ο βρετανικός τηλεοπτικός φορές παρόλο που ώθησε στην έξοδο τον Λίνεκερ, ήθελε να αγοράσει τα δικαίωματα) με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έδωσε πολλά περισσότερα χρήματα από το 1.5 εκατ. ευρώ με το οποίο αμειβόταν ο πρώην άσος της Τότεναμ από τη βρετανική τηλεόραση.
Η συμφωνία αφορά αρχικά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι και θα υπάρχουν καθημερινές εκπομπές με την ίδια ακριβώς σύνθεση παρουσιαστών, ενώ προφανέστατα αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας καθώς η επιθυμία του Netflix είναι να εμπλακεί ακόμη πιο έντονα στην απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων σπουδαίων αθλητικών γεγονότων.
