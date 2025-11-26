Champions League: Εφτάψυχη η Πάφος 2-2 με τη Μονακό, πρώτη νίκη για Κοπεγχάγη - Δείτε τα γκολ

Η πρωταθλήτρια Κύπρου αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ πήρε έναν πολύτιμο βαθμό κόντρα στους Μονεγάσκους - Τα εύκολα δύσκολα έκανε η Κοπεγχάγη που προηγήγθηκε 3-0, αλλά νίκησε 3-2 την Καϊράτ