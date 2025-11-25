Γιαννακόπουλος: Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει στην Ευρώπη, είναι η κορυφαία ομάδα της Ελλάδας

«Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Βελτιώνεται κάθε χρόνο. Γνωρίζει το βάρος της φανέλας της Ρεάλ Μαδρίτης και παίζει με συνέπεια. Για να είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, πρέπει να αποδίδεις κάθε εβδομάδα, όπως ο Ronaldo ή ο Raúl. Ο Mbappé το κάνει και είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο»«Είναι διαφορετικός από τον Εμπαπέ: άλλος χαρακτήρας, άλλο στυλ. Είναι εκρηκτικός και πολύ επικίνδυνος. Απέναντι σε τέτοιους παίκτες πρέπει να είσαι προσεκτικός σε όλο το παιχνίδι. Τους δίνεις λίγο χώρο και προκαλούν ζημιά. Ο Eμπαπέ και ο Βινίσιους απαιτούν ειδική προσοχή, αλλά αυτή είναι η πρόκληση όταν αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ: αν επικεντρωθείς σε αυτούς, άλλοι παίκτες εμφανίζονται από πίσω. Όλοι είναι ταλαντούχοι, έξυπνοι και παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε λεπτομέρεια, όσο μικρή κι αν είναι, σου αλλάζει το παιχνίδι. Και αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε παίκτης της Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, διότι αν εστιάσεις στον Εμπαπέ και τον Βινίσιους, οποιοσδήποτε άλλος παίκτης μπορεί να κρίνει τον αγώνα».«Γιατί όχι; Ο Ρεχάγκελ ήξερε πώς να διαχειρίζεται κάθε παίκτη, ακόμα και αυτούς με έντονο χαρακτήρα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε επίσης εκρηκτικοί, παρόμοιοι με τους Ισπανούς. Αλλά ο Ρεχάγκελ ήταν πειθαρχημένος και σοβαρός· ενέπνεε σεβασμό. Ήξερες ότι ό,τι σου έλεγε ήταν για να βοηθήσει εσένα και την ομάδα. Ο σεβασμός είναι το κλειδί».«Το γνωρίζω. Γι’ αυτό επιλέγω τη λέξη «σεβασμός». Είναι μια μικρή λέξη με τεράστια σημασία. Αν δεν δείχνουμε σεβασμό, πώς περιμένουμε να τον λάβουμε;»«Είναι ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και αυτό θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας. Ήταν ήδη ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην Ελλάδα —περισσότερο από τον Παναθηναϊκό ή οποιονδήποτε άλλον— και γι’ αυτό το όνομά του είναι θρύλος».