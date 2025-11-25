Εβερτον: Απολογήθηκε ο Γκέιγ για την κόκκινη για τη σφαλιάρα σε συμπαίκτη του - «Μ'αρέσει να τους βλέπω να τσακώνονται» δήλωσε ο Μόγιες
Εβερτον: Απολογήθηκε ο Γκέιγ για την κόκκινη για τη σφαλιάρα σε συμπαίκτη του - «Μ'αρέσει να τους βλέπω να τσακώνονται» δήλωσε ο Μόγιες
«Τα συναισθήματα μπορεί να είναι έντονα, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά» δήλωσε ο χαφ των «Ζαχαρωτών»
Viral για τον πιο περίεργο και λάθος τρόπο έχει γίνει από το βράδυ της Δευτέρας ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον, στην αναμέτρηση της Premier League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο μέσος των «ζαχαρωτών» -μάλλον- εκνευρισμένος από μια κακή αμυντική προσπάθεια του συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, τον πλησίασε, και, αφού του... έψαλλε ορισμένα «γαλλικά», του έριξε μια σφαλιάρα στο πρόσωπο. Φυσικά, είδε την κόκκινη κάρτα του ρέφερι, καθώς η βίαιη συμπεριφορά δεν κάνει διακρίσεις στον κανονισμό. Παρόλα αυτά, η Έβερτον με έναν εξαιρετικό Πίκφορντ κατάφερε να φύγει με το διπλό (0-1), και ο Σενεγαλέζος χαφ αποφάσισε να απολογηθεί, μέσω μηνύματος στα social media.
Σε αυτό, αφού πρωτίστως ζήτησε «συγγνώμη» από τον Κιν, τόνισε πως ήταν μια πράξη που δεν αντικατοπτρίζει το ποιος είναι και, θα φροντίσει να μην επαναληφθεί.
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον συμπαίκτη μου Μάικλ Κιν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αντίδρασή μου. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό, τους οπαδούς και τον σύλλογο. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι ή τις αξίες που πρεσβεύω. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι έντονα, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά. Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί ποτέ».
«Μου αρέσει που οι παίκτες μου τσακώνονται μεταξύ τους, αν κάποιος δεν κάνει τη σωστή ενέργεια. Όταν χρειάζεσαι αυτή τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, θέλεις κάποιον παίκτη που να ξέρει να την εφαρμόζει. Αν δεν συνέβαινε τίποτα (καμία κόκκινη κάρτα δηλαδή), δεν νομίζω ότι θα είχε εκπλαγεί κανείς στο γήπεδο. Νόμιζα ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να το σκεφτεί λίγο περισσότερο. Είμαι απογοητευμένος που πήραμε την αποβολή. Αλλά όλοι υπήρξαμε ποδοσφαιριστές, όλοι θυμώναμε με τους συμπαίκτες μας. Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή, επαίνεσε τους παίκτες και τους ευχαρίστησε, όλα καλά».
Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ συμφώνησε με την άποψη του Μόγιες, λέγοντας πως: «Το να τσακώνεσαι δεν είναι κακό. Το να τσακώνεσαι δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθείς τον συμπαίκτη σου. Τσακώνεσαι είναι ότι χάνεις την μπάλα οπότε θα σε μαλώσω επειδή θα δεχτούμε ένα γκολ. Έτσι ένιωθα όταν το παρακολουθούσα. Και δεν συμφωνώ καθόλου με την αποβολή».
Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης αντικρίζει κόκκινη κάρτα για καυγά με συμπαίκτη του. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2008 σε έναν αγώνα της Στόουκ για τη Premier League οι Άντι Γκρίφιν και Ρικάρντο Φούλερ είχαν αμφότεροι αποβληθεί για μεταξύ τους συμπλοκή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας για το πώς έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αλαβάνος με ήθελε κομπάρσο - Είχαμε γίνει νούμερο επιθεώρησης
Διπλωματικός πυρετός μετά τις σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίεβο
Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά στον Γιώργο Χατζιδάκι: Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη
Ο μέσος των «ζαχαρωτών» -μάλλον- εκνευρισμένος από μια κακή αμυντική προσπάθεια του συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, τον πλησίασε, και, αφού του... έψαλλε ορισμένα «γαλλικά», του έριξε μια σφαλιάρα στο πρόσωπο. Φυσικά, είδε την κόκκινη κάρτα του ρέφερι, καθώς η βίαιη συμπεριφορά δεν κάνει διακρίσεις στον κανονισμό. Παρόλα αυτά, η Έβερτον με έναν εξαιρετικό Πίκφορντ κατάφερε να φύγει με το διπλό (0-1), και ο Σενεγαλέζος χαφ αποφάσισε να απολογηθεί, μέσω μηνύματος στα social media.
Σε αυτό, αφού πρωτίστως ζήτησε «συγγνώμη» από τον Κιν, τόνισε πως ήταν μια πράξη που δεν αντικατοπτρίζει το ποιος είναι και, θα φροντίσει να μην επαναληφθεί.
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον συμπαίκτη μου Μάικλ Κιν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αντίδρασή μου. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό, τους οπαδούς και τον σύλλογο. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι ή τις αξίες που πρεσβεύω. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι έντονα, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά. Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί ποτέ».
Idrissa Gueye has apologised for his red card ✋ pic.twitter.com/NmOru1Yevx— Match of the Day (@BBCMOTD) November 24, 2025
Μόγιες: «Μ'αρέσει να βλέπω τους παίκτες μου να τσακώνονται»Ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες, φαίνεται πως έχει άλλη άποψη για το περιστατικό. Πιο συγκεκριμένα στην συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Άγγλος τεχνικός δήλωσε ότι δεν είχε κανένα θέμα με τη συμπεριφορά του Γκέιγ και μάλιστα τόνισε πως του αρέσει οι παίκτες του να τσακώνονται.
«Μου αρέσει που οι παίκτες μου τσακώνονται μεταξύ τους, αν κάποιος δεν κάνει τη σωστή ενέργεια. Όταν χρειάζεσαι αυτή τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, θέλεις κάποιον παίκτη που να ξέρει να την εφαρμόζει. Αν δεν συνέβαινε τίποτα (καμία κόκκινη κάρτα δηλαδή), δεν νομίζω ότι θα είχε εκπλαγεί κανείς στο γήπεδο. Νόμιζα ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να το σκεφτεί λίγο περισσότερο. Είμαι απογοητευμένος που πήραμε την αποβολή. Αλλά όλοι υπήρξαμε ποδοσφαιριστές, όλοι θυμώναμε με τους συμπαίκτες μας. Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή, επαίνεσε τους παίκτες και τους ευχαρίστησε, όλα καλά».
Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ συμφώνησε με την άποψη του Μόγιες, λέγοντας πως: «Το να τσακώνεσαι δεν είναι κακό. Το να τσακώνεσαι δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθείς τον συμπαίκτη σου. Τσακώνεσαι είναι ότι χάνεις την μπάλα οπότε θα σε μαλώσω επειδή θα δεχτούμε ένα γκολ. Έτσι ένιωθα όταν το παρακολουθούσα. Και δεν συμφωνώ καθόλου με την αποβολή».
Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης αντικρίζει κόκκινη κάρτα για καυγά με συμπαίκτη του. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2008 σε έναν αγώνα της Στόουκ για τη Premier League οι Άντι Γκρίφιν και Ρικάρντο Φούλερ είχαν αμφότεροι αποβληθεί για μεταξύ τους συμπλοκή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας για το πώς έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αλαβάνος με ήθελε κομπάρσο - Είχαμε γίνει νούμερο επιθεώρησης
Διπλωματικός πυρετός μετά τις σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίεβο
Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά στον Γιώργο Χατζιδάκι: Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα