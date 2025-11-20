Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Διάστρεμμα στον αστράγαλο ο Όσμαν - Βίντεο

Νέο πρόβλημα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό.



Στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε (του έγινε φάουλ και πάτησε στο πόδι του Αβούντου Αμπάς. ) στο 8' και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

☘️🤕 Ο Οσμαν αποχωρεί υποβασταζόμενος από το ματς με την Ντουμπάι BC #pao #paobc pic.twitter.com/SpLQHI6MaH — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2025

Ο Τούρκος φόργουορντ γύρισε τον αριστερό αστράγαλό του και αφού εκτέλεσε τις βολές πήγε στα αποδυτήρια. Όπως έγινε γνωστό στο ημίχρονο υπέστη διάστρεμμα.



Θα γίνουν άμεσα εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να καθοριστεί ο χρόνος της απουσίας του.



