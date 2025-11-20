Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Διάστρεμμα στον αστράγαλο ο Όσμαν - Βίντεο
Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στο 8' του αγώνα με την Ντουμπάι BC
Νέο πρόβλημα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
Στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε (του έγινε φάουλ και πάτησε στο πόδι του Αβούντου Αμπάς.) στο 8' και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.
☘️🤕 Ο Οσμαν αποχωρεί υποβασταζόμενος από το ματς με την Ντουμπάι BC #pao #paobc pic.twitter.com/SpLQHI6MaH— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2025
Ο Τούρκος φόργουορντ γύρισε τον αριστερό αστράγαλό του και αφού εκτέλεσε τις βολές πήγε στα αποδυτήρια. Όπως έγινε γνωστό στο ημίχρονο υπέστη διάστρεμμα.
Θα γίνουν άμεσα εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να καθοριστεί ο χρόνος της απουσίας του.
