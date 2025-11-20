Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Διάστρεμμα στον αστράγαλο ο Όσμαν - Βίντεο
SPORTS
Τσέντι Όσμαν Παναθηναϊκός Euroleague

Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Διάστρεμμα στον αστράγαλο ο Όσμαν - Βίντεο

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας υπέστη  διάστρεμμα  στον αριστερό αστράγαλο στο 8' του αγώνα με την Ντουμπάι BC

Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Διάστρεμμα στον αστράγαλο ο Όσμαν - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Νέο πρόβλημα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό

Στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε (του έγινε φάουλ και πάτησε στο πόδι του Αβούντου Αμπάς.) στο 8' και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. 

Ο Τούρκος φόργουορντ γύρισε  τον αριστερό αστράγαλό του και αφού εκτέλεσε τις βολές πήγε στα αποδυτήρια.  Όπως έγινε γνωστό στο ημίχρονο υπέστη  διάστρεμμα. 

Θα γίνουν άμεσα εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να καθοριστεί ο χρόνος της απουσίας του. 

Ο τραυματισμός του ΤΣΕΝΤΙ ΟΣΜΑΝ - Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Τούρκος στο ματς κόντρα στη Dubai BC
Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης