ΠΑΣ Γιάννινα: Ανέλαβε την ιστορική ομάδα της Ηπείρου ο Γκούμας
Ο Γιάννης Γκούμας προπόνησε ήδη τη νέα του ομάδα η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου της Super League 2

O Γιάννης Γκούμας είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα. 

Η διοίκηση της ιστορική ομάδα της Ηπείρου επέλεξε τον Έλληνα τεχνικό για να αντικαταστήσει τον Νίκο Κούστα ο οποίος άφησε την ομάδα στην τελευταία θέση του ομίλου της Super League 2 με 1 νίκη σε 10 παιχνίδια. 

Ο Γιάννης Γκούμας που έχει προπονήσει την Εθνική Ελπίδων και την Εθνική Νέων ανέλαβε ήδη την ομάδα και έκανε την πρώτη προπόνηση στο ΠΕΑΚΙ. 

Ο νέος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο στις 23/11 κόντρα στον Μακεδονικό στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΣ θα παλέψει να σωθεί μέσω των play out. 

Photo Credit: PAS Giannina FC/ Facebook 



1 ΣΧΟΛΙΟ

