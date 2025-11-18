Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
ΠΑΣ Γιάννινα: Ανέλαβε την ιστορική ομάδα της Ηπείρου ο Γκούμας
Ο Γιάννης Γκούμας προπόνησε ήδη τη νέα του ομάδα η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου της Super League 2
O Γιάννης Γκούμας είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα.
Η διοίκηση της ιστορική ομάδα της Ηπείρου επέλεξε τον Έλληνα τεχνικό για να αντικαταστήσει τον Νίκο Κούστα ο οποίος άφησε την ομάδα στην τελευταία θέση του ομίλου της Super League 2 με 1 νίκη σε 10 παιχνίδια.
Ο Γιάννης Γκούμας που έχει προπονήσει την Εθνική Ελπίδων και την Εθνική Νέων ανέλαβε ήδη την ομάδα και έκανε την πρώτη προπόνηση στο ΠΕΑΚΙ.
Ο νέος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο στις 23/11 κόντρα στον Μακεδονικό στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΣ θα παλέψει να σωθεί μέσω των play out.
Photo Credit: PAS Giannina FC/ Facebook
