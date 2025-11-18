ΠΑΣ Γιάννινα: Ανέλαβε την ιστορική ομάδα της Ηπείρου ο Γκούμας

Ο Γιάννης Γκούμας προπόνησε ήδη τη νέα του ομάδα η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου της Super League 2