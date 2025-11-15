Η Μύκονος 86-77 τον Πανιώνιο και βύθισε ακόμη περισσότερο τους κυανέρυθρους - Δείτε βίντεο

Οι νησιώτες αποδείχτηκαν ανώτεροι, επέστρεψαν από το -6 (51-57) που είχε προηγηθεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 28-18 στο 4ο δεκάλεπτο, επικράτησαν με 86-77, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL