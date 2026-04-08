Η Άννα Φόνσου εξήγησε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας
Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός

Τον λόγο που δεν θέλησε να πάει στην κηδεία της Μαρινέλλας εξήγησε η Άννα Φόνσου. Αφού χαρακτήρισε την αείμνηστη ερμηνεύτρια «αναντικατάστατη», η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να παρευρίσκεται στο τελευταίο «αντίο» ενός σπουδαίου ανθρώπου, όταν δίνουν το «παρών» πολιτικά πρόσωπα και τηλεοπτικές κάμερες.

«Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι», είπε αρχικά για τη σπουδαία καλλιτέχνιδα η Άννα Φόνσου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 8 Απριλίου.

Όσον αφορά στον λόγο που απουσίαζε από την κηδεία της Μαρινέλλας, η ηθοποιός επισήμανε: «Δεν πήγα στην κηδεία γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες που είναι όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις. Δεν μου αρέσει».

Αντιθέτως, ήταν σύμφωνη με τον τρόπο που έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες πριν από τη Μαρινέλλα. «Μου αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς στην κηδεία. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει», είπε χαρακτηριστικά.

