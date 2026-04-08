Η προπόνηση της ΑΕΚ στο Βαγιέκας πριν τον ιστορικό προημιτελικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο, βίντεο
H AEK ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Μεγάλης Πέμπτης (19:45) στη Μαδρίτη
Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή της στιγμή ως τώρα τη φετινή σεζόν, με την Ένωση να ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό πρώτο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο (9/4, 19:45) στα προημιτελικά του Conference League.
Η Ένωση, που βρίσκεται από το βράδυ της Μ. Τρίτης στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στο Βαγιέκας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώνει τα τελικά του πλάνα.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος πριν την έναρξη της προπόνησης στο γήπεδο της Ράγιο αποκάλεσε τους παίκτες του μαχητές στη συνέντευξη Τύπου, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών και οι απουσίες αφορούν μόνο όσους βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
Πηγή: www.gazzetta.gr
🦅 Η προπόνηση της ΑΕΚ στο Βαγέκας ενόψει του αυριανού προημιτελικού του Conference League με τη Ράγιο Βαγιεκάνο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 8, 2026
📍 Αποστολή στη Μαδρίτη: @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/D8cPd1VTYh
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα