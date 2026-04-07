Γιάννης Βογιατζής: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου, λέει ο ηθοποιός που έκλεισε τα 100
Γιάννης Βογιατζής: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου, λέει ο ηθοποιός που έκλεισε τα 100

Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός

Γιάννης Βογιατζής: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου, λέει ο ηθοποιός που έκλεισε τα 100
59 ΣΧΟΛΙΑ
Αρνητικός στην ιδέα να ανέβει ξανά στη θεατρική σκηνή είναι ο Γιάννης Βογιατζής. Ο ηθοποιός που τον περασμένο Ιανουάριο συμπλήρωσε τα 100 του έτη εκμυστηρεύτηκε πως φοβάται ότι η μεγάλη συγκίνηση θα έκανε κακό στην υγεία του, αφού το θέατρο ήταν όλη του η ζωή. Οι σκέψεις του πριν κοιμηθεί και μόλις ξυπνούσε στρέφονταν γύρω από αυτό.

Ο Γιάννης Βογιατζής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό HELLO! και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή του θεάτρου, με τον ίδιο να απαντά αρνητικά. «Όχι, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω. Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό. Γιατί εγώ δεν έπαιζα εντός εισαγωγικών, δεν υποκρινόμουν. Ζούσα την κατάσταση. Το μυστικό της τέχνης, της οιασδήποτε τέχνης, είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Η αλήθεια σώζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ζωή μου ήταν το θέατρο. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος μου! Με το θέατρο κοιμόμουν, με το θέατρο ξυπνούσα. Δηλαδή, με τους ρόλους που κάθε επόμενη ημέρα είχα να παίξω, να εκτελέσω, να βιώσω, είτε στο κινηματογραφικό πανί είτε στη σκηνή», πρόσθεσε.

Γιάννης Βογιατζής: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου, λέει ο ηθοποιός που έκλεισε τα 100

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν νοσταλγεί το παρελθόν, αλλά ακολουθεί τη ροή των πραγμάτων που έρχονται. «Δεν κοιτάζω το παρελθόν. Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα η ζωή. Έφερα στον κόσμο έναν υπέροχο γιο, είχα μια οικογένεια πολύ σωστή και αληθινή - και, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό», τόνισε.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βογιατζής κλήθηκε να μοιραστεί το δικό του μυστικό μακροζωίας. Πέρα από το γεγονός ότι δεν έπινε και δεν κάπνιζε, στάθηκε στην αδιαφορία του για τα κακεντρεχή σχόλια προς το πρόσωπό του. «Δεν κάπνιζα, δεν έπινα και δεν είχα ένοχη συνείδηση. Αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. Δεν μίσησα ποτέ κανέναν. Καμιά φορά και τώρα μου λένε ''αυτός έλεγε για σένα.'' και απαντώ ''ας έλεγε''. Δεν με ενδιαφέρει», εξομολογήθηκε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
59 ΣΧΟΛΙΑ

