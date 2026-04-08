Συνεχίζεται η μάχη της σωτηρίας στα playouts με κερδισμένο τον Παναιτωλικό, η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική
Ο Παναιτωλικός 2-1 την ΑΕΛ στη Λάρισα, έμειναν στο 0-0 τα παιχνίδια του Ατρομήτου με την Κηφισιά και του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο
Ο Παναιτωλικός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 2ης ημέρας των playouts της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 2-1 της ΑΕΛ στη Λάρισα και έκανε τεράστιο βήμα για τη σωτηρία της. Από την άλλη έμπλεξε η ΑΕΛ η οποία είδε τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης (έμειναν στο 0-0) να την πλησιάζουν στους 2 βαθμούς.
Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος και η Κηφισιά έμειναν στο 0-0 με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να αποσπά σημαντικό βαθμό για τη σωτηρία της.
Η 3η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 18/4. Θυμίζουμε τα playouts έχουν 10 αγωνιστικές και στη Super League 2 θα πέσουν οι 2 τελευταίες ομάδες.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
Η βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
9. Ατρόμητος 31
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 28
12. ΑΕΛ 23
13. Πανσερραϊκός 21
14. Αστέρας Τρίπολης 21
Η 3η αγωνιστική των playouts (18/4)
16:00 Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης
17:00 Ατρόμητος - ΑΕΛ
20:00 Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός
