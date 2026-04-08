Συνεχίζεται η μάχη της σωτηρίας στα playouts με κερδισμένο τον Παναιτωλικό, η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική
SPORTS
Super League 1 Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ Παναιτωλικός Κηφισιά Πανσερραϊκός

Συνεχίζεται η μάχη της σωτηρίας στα playouts με κερδισμένο τον Παναιτωλικό, η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική

Ο Παναιτωλικός 2-1 την ΑΕΛ στη Λάρισα, έμειναν στο 0-0 τα παιχνίδια του Ατρομήτου με την Κηφισιά και του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο

Συνεχίζεται η μάχη της σωτηρίας στα playouts με κερδισμένο τον Παναιτωλικό, η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική
Ο Παναιτωλικός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 2ης ημέρας των playouts της Stoiximan Super League. 

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 2-1 της ΑΕΛ στη Λάρισα και έκανε τεράστιο βήμα για τη σωτηρία της. Από την άλλη έμπλεξε η ΑΕΛ η οποία είδε τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης (έμειναν στο 0-0) να την πλησιάζουν στους 2 βαθμούς. 

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος και η Κηφισιά έμειναν στο 0-0 με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να αποσπά σημαντικό βαθμό για τη σωτηρία της. 

Η 3η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 18/4. Θυμίζουμε τα playouts έχουν 10 αγωνιστικές και στη Super League 2 θα πέσουν οι 2 τελευταίες ομάδες.


Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής 
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2 



Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 0-0 

Κλείσιμο


Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0




Η βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
9. Ατρόμητος 31 
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 28
12. ΑΕΛ 23 
13. Πανσερραϊκός 21 
14. Αστέρας Τρίπολης 21 

Η 3η αγωνιστική των playouts (18/4)
16:00 Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 
17:00 Ατρόμητος - ΑΕΛ 
20:00 Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης