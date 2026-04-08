Μούρθια - ΠΑΟΚ 89-85: Για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Europe Cup ο Δικέφαλος του Βορρά, δείτε βίντεο
Ο ΠΑΟΚ αν και ηττήθηκε από τη Μούρθια πέρασε στον τελικό του FIBA Europe Cup με τη διαφορά του πρώτου αγώνα και θα παίξει για την κούπα και φέτος με την Μπιλμπάο
Στον τελικό του FIBA Europe Cup προκρίθηκε για 2η σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ.
Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε 89-85 από τη Μούρθια στην Ισπανία στον 2ο ημιτελικό αλλά με το +6 του 1ου στο Παλατάκι της Θεσσαλονίκης πέρασε στον τελικό!
Εκεί όπως και την περασμένη περίοδο θα συναντήσει σε διπλό αγώνα την Μπιλμπάο και θα διεκδικήσει την κούπα. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 22 Απριλίου και ο δεύτερος στις 29 Απριλίου στο Μπιλμπάο.
Μούρθια-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Το ματς είχε γρήγορο ρυθμό στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και τη Μούρθια να προηγείται με 20-19 στο 10'. Οι γηπεδούχοι σούταραν 7/13 δίποντα και 2/4 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, απέναντι στον ΠΑΟΚ που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπεν Μουρ. Ο Αμερικανός ψηλός ηγήθηκε των «ασπρόμαυρων», έχοντας εννιά πόντους (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και τέσσερα ριμπάουντ για τον «Δικέφαλο του Βορρά», που πήρε δεύτερες ευκαιρίες με τα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ, όμως είχε δύο ασίστ για τρία λάθη.
Στη συνέχεια, ο Κέλαν Μάρτιν ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +7 για τη Μούρθια, κάνοντας το 44-37 στο 19' και καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας στο PAOK Sports Arena. Ο Τόμας Ντίμσα ευστόχησε σε τρίποντο για το 44-40, ωστόσο ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους διαμόρφωσε το 47-40, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Palacio de Deportes. Οι Ίβηρες συνέχισαν να σουτάρουν με καλά ποσοστά, έχοντας ως σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Ντε Τζούλιους (19 π.), απέναντι στον ΠΑΟΚ, που είχε μεν εννιά επιθετικά ριμπάουντ, όμως υπέπεσε σε 10 λάθη.
Ακολούθως, ο Κλίφορντ Αμορούγι πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους, μειώνοντας σε 47-46. Ο Κάκοκ ανέβασε τη διαφορά στο +9 για τη Μούρθια, κάνοντας το 60-51 στα 2:52 πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως το δίδυμο των Ταϊρί-Μέλβιν κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας κρίσιμους πόντους και χωρίς να επιτρέψει στους Ίβηρες να ξεφύγουν περαιτέρω στο σκορ. Μάλιστα, ο Μέλβιν πέτυχε τρίποντο με ταμπλό για το 63-60, με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο, τρέχοντας σερί 7-0 για το 63-67 στο 32:03, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν!
⏰ @patbev21 wasting no time 👀#FIBAEuropeCup x @PAOKbasketball pic.twitter.com/mE0PJSmxBJ— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 8, 2026
Murcia’s four-point win falls short: @PAOKbasketball are headed to the #FIBAEuropeCup Finals for the second year in a row! 🔥 pic.twitter.com/d5TINr6C5y— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 8, 2026
Η Μούρθια αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας σερί 10-0 για το 73-67, με μπροστάρη τον Ντε Τζούλιους. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 17 συνεχόμενους πόντους για τη Μούρθια, διαμορφώνοντας το 80-69 στο 35:29, σε ένα απίθανο one man show! Ο Ράντεμπο απάντησε άμεσα στο τρίποντο του Ταϊρί, διαμορφώνοντας το 83-74 στα 3:15 πριν από το τέλος. Ο Ταϊρί πέτυχε μεγάλο καλάθι για το 83-80, όμως ο Ράντεμπο σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 85-80.
Ο Μέλβιν πέτυχε τρίποντο από τη γωνία για το 85-83, όμως ο Ντε Τζούλιους απάντησε με σουτ από την κορυφή για το 88-83 στα 8,5''. Ο Παντελής Μπούτσκος κάλεσε τάιμ άουτ και οι γηπεδούχοι έκαναν φάουλ στον Ταϊρί, ο οποίος μείωσε σε 88-85 με 2/2 βολές. Ο Σαντ-Ρος κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο, αστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε στη δεύτερη, έχασε την τρίτη και ο ΠΑΟΚ πέρασε στους τελικούς!
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή: www.gazzetta,gr
