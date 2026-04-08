Η αλήθεια για το βίντεο της NASA που πυροδότησε τη θεωρία συνωμοσίας ότι η αποστολή Artemis II είναι ψεύτικη
Ακόμη και σε μια από τις πιο ιστορικές αποστολές των τελευταίων δεκαετιών, η NASA δεν φαίνεται να μπορεί να ξεφύγει από τα σενάρια συνωμοσίας. Η αποστολή Artemis II, η πρώτη επανδρωμένη πτήση σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη εδώ και πάνω από 50 χρόνια, βρέθηκε στο στόχαστρο αμφισβήτησης μετά από ένα viral βίντεο στα social media.
Αφορμή στάθηκε ένα στιγμιότυπο από συνέντευξη των αστροναυτών της αποστολής – των Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen – στο CNN, το οποίο αναπαράχθηκε ευρέως.
Το βίντεο που «άναψε φωτιές»Στο επίμαχο βίντεο, που κυκλοφόρησε κυρίως στην πλατφόρμα X, χρήστες εστιάζουν σε ένα λούτρινο παιχνίδι που αιωρείται μέσα στο σκάφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, εμφανίζεται ένα «οπτικό σφάλμα» που –κατά την άποψή τους– αποδεικνύει χρήση green screen.
Δείτε το βίντεο:
#NASA caught using GREEN SCREEN AGAIN....? https://t.co/tIwMg98kaD #ArtemisII #moon #propaganda pic.twitter.com/h0yMc78DHa— THEWATCHTOWERS (@THEWATCHTOWERS) April 6, 2026
Η ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο κάνει λόγο για «αποτυχία επαυξημένης πραγματικότητας» και αφήνει αιχμές ότι η αποστολή δεν είναι αυθεντική, επιχειρώντας να ενισχύσει τη θεωρία ότι τα πλάνα είναι κατασκευασμένα.
Η εξήγηση που αποδυναμώνει τα σενάριαΩστόσο, η βάση αυτών των ισχυρισμών φαίνεται να είναι προβληματική. Σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται το μέσο The Premium 24, το υποτιθέμενο «σφάλμα» δεν εμφανίζεται στις αυθεντικές μεταδόσεις της αποστολής.
Αντιθέτως, το συγκεκριμένο οπτικό στοιχείο φαίνεται να προκύπτει από επεξεργασμένη εκδοχή του βίντεο, πιθανότατα λόγω επαναμετάδοσης με τεχνολογία chroma key (green screen overlay), η οποία δημιούργησε τεχνητά artefacts.
There’s a video going around claiming a “glitch” during a NASA Artemis II livestream showed green screen text on a plush toy.— The Premium 24 (@ThePremium_24) April 5, 2026
The original broadcast does NOT show green screen text on the plush toy. The circulating version has been altered to create confusion. pic.twitter.com/qDVpPzj0hQ
Όπως επισημαίνεται, «το αρχικό υλικό δεν περιλαμβάνει κανένα τέτοιο στοιχείο» και η διαστρεβλωμένη εκδοχή που κυκλοφορεί έχει αλλοιωθεί, οδηγώντας σε παραπλανητικά συμπεράσματα.
Η στιγμή απώλειας επικοινωνίαςΤην ίδια ώρα, η αποστολή Artemis II βρέθηκε για λίγο εκτός επικοινωνίας με τη Γη, όταν το σκάφος πέρασε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Η διακοπή διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, ένα φαινόμενο που θεωρείται αναμενόμενο λόγω της γεωμετρίας της τροχιάς.
Λίγο πριν από αυτό, το πλήρωμα είχε καταρρίψει το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13, φτάνοντας πιο μακριά από τη Γη από οποιαδήποτε επανδρωμένη αποστολή μετά το 1970.
Δύο νέοι κρατήρες και ένα προσωπικό αφιέρωμαΣε μια συμβολική κίνηση, οι αστροναύτες ζήτησαν άδεια από το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον για να δώσουν ονόματα σε δύο νέους σεληνιακούς κρατήρες που εντόπισαν.
Ο πρώτος ονομάστηκε «Integrity», από το όνομα της κάψουλας, ενώ ο δεύτερος «Carroll», προς τιμήν της συζύγου του διοικητή Reid Wiseman, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν έξι χρόνια λόγω καρκίνου.
Η επιστροφή των θεωριών συνωμοσίαςΤο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα μπορούν να εξαπλωθούν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από μεγάλα επιστημονικά εγχειρήματα. Παρά την ύπαρξη πολλαπλών πηγών μετάδοσης και επιβεβαίωσης, αποσπασματικά ή αλλοιωμένα βίντεο αρκούν για να δημιουργήσουν σύγχυση.
Στην περίπτωση της Artemis II, οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί για «σκηνοθετημένα πλάνα» δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, αλλά σε επεξεργασμένο υλικό που κυκλοφόρησε εκτός του αρχικού πλαισίου.
