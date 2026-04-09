«Μόνο φρουρά δεν φώναξε ο Στραβελάκης»: Φωτιά πήραν τα social media από τον καβγά με την Κωνσταντοπούλου
Αναρίθμητα σχόλια, αναρτήσεις και χιλιάδες αναπαραγωγές του βίντεο της εκπομπής με το απόσπασμα της πρωτοφανούς έντασης μεταξύ του παρουσιαστή και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατέκλυσαν το διαδίκτυο

Πρωτοφανείς διαστάσεις πήρε ο τηλεοπτικός καβγάς που έλαβε χώρα στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN και την εκπομπή «10 παντού», το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, μεταξύ του δημοσιογράφου και παρουσιαστή της εκπομπής, Νίκου Στραβελάκη, και της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εκτός από τα δεκάδες δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες ενημερωτικού και μιντιακού περιεχομένου, η διένεξή τους κυριάρχησε στο σύνολο των κοινωνικών δικτύων, όχι μόνο με εκατοντάδες αναπαραγωγές του επίμαχου βίντεο από ιστοσελίδες και χρήστες, αλλά και με αναρίθμητα σχόλια, ειδικά στο X, όπου ως τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης το hashtag #Στραβελάκης ήταν στα δέκα κορυφαία trend με συνεχή και αδιάκοπη ροή σχολίων.

Η εν λόγω εξέλιξη γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερη δεδομένης της έντονης επικαιρότητας με τα θέματα του πολέμου στην Μέση Ανατολή και τις πολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ενημερωτική ατζέντα. Σε μία όχι «ήρεμη» σε επίπεδο ειδήσεων ημέρα και μάλιστα την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, τα views στο tik tok άγγιζαν τις 300 χιλιάδες περίπου ανά δημοσίευση του επίμαχου βίντεο και ο κόσμος, όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά σε ανάλογα περιστατικά, διχάστηκε. Για την ακρίβεια ακολούθησε τρεις κατευθύνσεις σχολιασμού, με μία μερίδα να κατηγορεί τον Ν. Στραβελάκη, μία άλλη την Ζωή Κωνσταντοπούλου και μία τρίτη να ψέγει τον δημοσιογράφο που την κάλεσε στην εκπομπή παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως ήταν πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένταση.



Όλα ξεκίνησαν από μια ερώτηση προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις διαφωνίες των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για τους χειρισμούς της στη δίκη που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες. Αρχικά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε λέγοντας «δεν με αφήνετε να μιλήσω» με τον παρουσιαστή να απαντά πως «εγώ θέλω να ρωτήσω».

Στην συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Νίκο Στραβελάκη πως προσπαθεί να προκαλέσει «μια αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων» με τον δημοσιογράφο να αντιδρά λέγοντας «δεν θέλω να προκαλέσω καμία αίσθηση, σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες. Αν η απάντησή σας είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, απλώς θα σας παρακολουθούμε να μιλάτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Επειδή είστε υπέρ του διαλόγου, για αυτό σας ρωτάω». 



Το σημείο που οδήγησε την συζήτηση σε εκτροπή και πρωτοφανή ένταση ήταν αυτό όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου του 2008 στα Εξάρχεια, περίοδο όπου ο Ν. Στραβελάκης ήταν παρουσιαστής στο δελτίο ειδήσεων του Mega. «Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση».  Ο παρουσιαστής αντέδρασε άμεσα λέγοντας αρκετές φορές «δεν θυμάστε καλά» και στη συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι με τον Νίκο Στραβελάκη να λέει: «Εγώ πήρα θέση και είπα σε αυτό το δελτίο ''βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός''. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε. Εγώ είπα στον αέρα ''βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός'' και υπάρχει, έχει μεταδοθεί». Η Πρόεδρος της Πλεύσης κατηγόρησε τους παρουσιαστές ότι της επιτίθενται με τους ίδιους να προσπαθούν να υπερασπιστούν τις επιλογές διαχείρισης του τηλεοπτικού αέρα της εκπομπής τους.

Αφότου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε να απαντά σε ερώτηση της Μίνας Καραμήτρου, ο Νίκος Στραβελάκης επανήλθε λέγοντας: «Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά προσωπικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν έθιξα εγώ την υπόθεση Γρηγορόπουλου». «Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να διαμαρτύρεται για άδικη στοχοποίηση. Η ένταση συνεχίστηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης να κατηγορεί εκ νέου τον παρουσιαστή λέγοντας: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλάβετε τόσες φορές τη συκοφαντία του Φλωρίδη ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Εγώ σας καταγγέλλω ότι παρεμποδίζετε τις απαντήσεις μου».



Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο Νίκος Στραβελάκης είπε: «εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας» καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε:  «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Με έχετε διακόψει αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά». Ο παρουσιαστής της εκπομπής του Open απάντησε έξαλλος: «Δεν θα μου αποδώσετε εμένα κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

«Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε» ήταν η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος με την Κωνσταντοπούλου να του απαντά «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Να μιλήσετε έτσι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Φλωρίδη» και συμπλήρωσε: «Βεβαίως και έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε, αλλά εμένα γιατί με παρεμποδίζετε; Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα μου πει τι θα πω».

