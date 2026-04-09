«Μόνο φρουρά δεν φώναξε ο Στραβελάκης»: Φωτιά πήραν τα social media από τον καβγά με την Κωνσταντοπούλου

Το σημείο που οδήγησε την συζήτηση σε εκτροπή και πρωτοφανή ένταση ήταν αυτό όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου του 2008 στα Εξάρχεια, περίοδο όπου ο Ν. Στραβελάκης ήταν παρουσιαστής στο δελτίο ειδήσεων του Mega. «Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση». Ο παρουσιαστής αντέδρασε άμεσα λέγοντας αρκετές φορές «δεν θυμάστε καλά» και στη συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι με τον Νίκο Στραβελάκη να λέει: «Εγώ πήρα θέση και είπα σε αυτό το δελτίο ''βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός''. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε. Εγώ είπα στον αέρα ''βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός'' και υπάρχει, έχει μεταδοθεί». Η Πρόεδρος της Πλεύσης κατηγόρησε τους παρουσιαστές ότι της επιτίθενται με τους ίδιους να προσπαθούν να υπερασπιστούν τις επιλογές διαχείρισης του τηλεοπτικού αέρα της εκπομπής τους.Αφότου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε να απαντά σε ερώτηση της Μίνας Καραμήτρου, ο Νίκος Στραβελάκης επανήλθε λέγοντας: «Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά προσωπικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν έθιξα εγώ την υπόθεση Γρηγορόπουλου». «Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να διαμαρτύρεται για άδικη στοχοποίηση. Η ένταση συνεχίστηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης να κατηγορεί εκ νέου τον παρουσιαστή λέγοντας: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλάβετε τόσες φορές τη συκοφαντία του Φλωρίδη ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Εγώ σας καταγγέλλω ότι παρεμποδίζετε τις απαντήσεις μου».Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο Νίκος Στραβελάκης είπε: «εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας» καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Με έχετε διακόψει αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά». Ο παρουσιαστής της εκπομπής του Open απάντησε έξαλλος: «Δεν θα μου αποδώσετε εμένα κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».«Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε» ήταν η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.«Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος με την Κωνσταντοπούλου να του απαντά «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Να μιλήσετε έτσι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Φλωρίδη» και συμπλήρωσε: «Βεβαίως και έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε, αλλά εμένα γιατί με παρεμποδίζετε; Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα μου πει τι θα πω».