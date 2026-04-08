«Ήταν δύσκολα, μόνο η σύντροφός μου με επισκεπτόταν, η κόρη μου έχει αποτραβηχτεί» λέει ο σεφ Γιάννης Γκελντής για τη φυλάκισή του για χρέη στο δημόσιο

Ο 59χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2025 ωστόσο, συνελήφθη καθώς φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούσαν τις 350.000 ευρώ.

Για την ημέρα της αποφυλάκισής του, εξομολογήθηκε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Όταν πήγα να τους αποχαιρετήσω έπεσαν όλοι πάνω μου» και τόνισε: «Δεν ένιωσα ποτέ απειλή μέσα στη φυλακή».Για τα πρόσωπα που του στάθηκαν αυτούς τους πέντε μήνες, ο Γιάννης Γκελντής δήλωσε ευγνώμων για τη σύντροφό του, ενώ συγκινημένος εξήγησε πως καταλαβαίνει ότι η κόρη του δεν του μιλάει γιατί αντιμετώπισε bullying εξαιτίας της σύλληψής του, όμως θα ήθελε τα πράγματα να είναι διαφορετικά και θέλει να της δώσει όσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσουν να έρθουν ξανά κοντά: «Η σύντροφός μου ήταν ο μόνος άνθρωπος που ερχόταν να με δει. Η μητέρα μου, ο αδερφός μου και η αδερφή μου είναι στο εξωτερικό. Η κόρη μου αποτραβήχτηκε από εμένα, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying. Άρχισε να παρακολουθεί ειδικούς. Της έστειλα μήνυμα προχτές, δεν μου έχει απαντήσει. Μία κόρη έχω... Φταίω», είπε.