«Ήταν δύσκολα, μόνο η σύντροφός μου με επισκεπτόταν, η κόρη μου έχει αποτραβηχτεί» λέει ο σεφ Γιάννης Γκελντής για τη φυλάκισή του για χρέη στο δημόσιο
Ο γνωστός σεφ είχε συλληφθεί για χρέη στο δημόσιο και έμεινε στη φυλακή για πέντε μήνες - «Η κόρη μου αποτραβήχτηκε από εμένα, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying. Άρχισε να παρακολουθεί ειδικούς. Της έστειλα μήνυμα προχτές, δεν μου έχει απαντήσει»
Με τρεμάμενη φωνή παρουσιάστηκε ο Γιάννης Γκελντής μιλώντας για τη φυλάκισή του, αποκαλύπτοντας πως πέρασε πολύ δύσκολα και πως από τη στιγμή που φυλακίστηκε, η κόρη του αποτραβήχτηκε και δεν έχουν επαφή αυτή τη στιγμή.
Ο γνωστός σεφ έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πέντε μέρες μετά την αποφυλάκισή και εξήγησε πως είχε συλληφθεί για χρέη στο δημόσιο, δηλώνοντας πλήρως μετανιωμένος για τις πράξεις του.
Όπως ανέφερε, όταν έχασε τον πατέρα του, που ήταν μέντοράς του, έπαθε κατάθλιψη και έκτοτε η ζωή του πήρε διαφορετική κατεύθυνση. Το διάστημα που πέρασε στη φυλακή, ήταν πολύ έντονο για εκείνον, όμως τόνισε πως η μαγειρική τον έσωσε, καθώς μαγείρευε καθημερινά για όλους τους κρατούμενους.
Ο Γιάννης Γκελντής ανέφερε πως είναι πολύ ικανοποιημένος που κατάφερε να προσφέρει έργο όσο καιρό έμεινε στη φυλακή: «Έμεινα στη φυλακή ακριβώς πέντε μήνες. Και εκεί, η μαγειρική με έσωσε. Συνέχισα να δουλεύω με τον ίδιο ρυθμό μέσα από τη φυλακή. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και σε όλο το αρχιφυλακείο που με στήριξαν πάρα πολύ. Ήταν δύσκολα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Με πήραν από το χέρι, μου έδωσαν τα μαγειρεία. Για εμένα οι φυλακισμένοι έπρεπε να τρώνε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Τα έδωσα όλα και είμαι χαρούμενος που έκανα ένα έργο εκεί. Έκανα γύρω στα πέντε χιλιάδες φαγητά την ημέρα», είπε και επισήμανε πως γνώρισε πολλά παιδιά που θεωρεί πως βρίσκονται άδικα εκεί.
Για την ημέρα της αποφυλάκισής του, εξομολογήθηκε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Όταν πήγα να τους αποχαιρετήσω έπεσαν όλοι πάνω μου» και τόνισε: «Δεν ένιωσα ποτέ απειλή μέσα στη φυλακή».
Για τα πρόσωπα που του στάθηκαν αυτούς τους πέντε μήνες, ο Γιάννης Γκελντής δήλωσε ευγνώμων για τη σύντροφό του, ενώ συγκινημένος εξήγησε πως καταλαβαίνει ότι η κόρη του δεν του μιλάει γιατί αντιμετώπισε bullying εξαιτίας της σύλληψής του, όμως θα ήθελε τα πράγματα να είναι διαφορετικά και θέλει να της δώσει όσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσουν να έρθουν ξανά κοντά: «Η σύντροφός μου ήταν ο μόνος άνθρωπος που ερχόταν να με δει. Η μητέρα μου, ο αδερφός μου και η αδερφή μου είναι στο εξωτερικό. Η κόρη μου αποτραβήχτηκε από εμένα, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying. Άρχισε να παρακολουθεί ειδικούς. Της έστειλα μήνυμα προχτές, δεν μου έχει απαντήσει. Μία κόρη έχω... Φταίω», είπε.
Ο 59χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2025 ωστόσο, συνελήφθη καθώς φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούσαν τις 350.000 ευρώ.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα