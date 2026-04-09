Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Η Άννα Κορακάκη γίνεται 30 και αυτοτρολάρεται: Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί, μέχρι που γνώρισα το 3πμ τάισμα
Τα 30 της συμπληρώνει η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, Άννα Κορακάκη, η οποία τους τελευταίους μήνες ζει στους ρυθμούς της μητρότητας.
Με αφορμή την είσοδο στην 4η δεκαετία της ζωής της, η Άννα Κορακάκη έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram με φωτογραφίες με την κόρη της.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά «Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί. Μέχρι που γνώρισα το 3πμ τάισμα».
Όλη η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη🎂30 και μία μικρή ανασκόπηση:
Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί.🏅
Μέχρι που γνώρισα το 3πμ τάισμα. 👶🏻😅
Από Ολυμπιονίκης…σε full-time μαμά με νέο άθλημα: ξενύχτι αντοχής, αλλαγή πάνας ταχύτητας και freestyle νανούρισμα!
Κάποτε μετρούσα βολές και δευτερόλεπτα.
Τώρα μετράω χαμόγελα, πάνες και μικρές ανάσες που γεμίζουν και φουσκώνουν την καρδιά μου από ευτυχία. 🫠🫀🥹 Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό…αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα…ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί! 😅
Καλωσήρθες τέταρτη δεκαετία…σε βρίσκω πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη και πιο ευγνώμων από ποτέ! ❤️
