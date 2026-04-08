Αταμάν: Με τη Μπαρτσελόνα παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ μας τη φετινή χρονιά και πρέπει να κάνουμε το ίδιο με τη Βαλένθια
Τι δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός για τη δεύτερη αναμέτρηση της ομάδας του στην Ισπανία και τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου και του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς
Η απόσταση που χωρίζει τη Βαρκελώνη από τη Βαλένθια είναι μόλις 350 χιλιόμετρα και στον Παναθηναϊκό ελπίζουν ότι η εκτυφλωτική εμφάνιση στην έδρα της Μπαρτσελόνα θα έχει συνέχεια κσι στο σπίτι της Βαλένθια.
Οι πράσινοι με το διπλό που πήραν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης άλλαξαν τα δεδομένα στη μάχη των play off της Euroleague και πλέον αν κάνουν το 2χ2 (υποδέχονται την Εφές την τελευταία αγωνιστική) έχει ελπίδες (αν ευνοήσουν τα άλλα αποτελέσματα) ακόμη και για την πρώτη τετράδα.
Ο Εργκίν Αταμάν, θα στηριχθεί στην ίδια 12άδα, η οποία όπως είπε έκανε ένα τέλειο ματς στη Βαρκελώνη, ενώ αναφέρθηκε στα «κλειδιά» που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για να κερδίσει και τη Βαλένθια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πριν το παιχνίδι, θέλω να αποχαιρετήσω δυο μεγάλους προπονητές. Τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος προπόνησε επί σειρά ετών στην Τουρκία, την εθνική ομάδα, τη Γαλατάσαραϊ, την Μπεσίκτας, ενώ ο γιός του είναι προπονητής και στον ΠΑΟΚ. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Επίσης και στον Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, τον οποίο έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Θα είναι φτωχότερος ο κόσμος των σπορ σήμερα. Χάσαμε δυο πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και την ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα.
Το παιχνίδι με τη Βαλένθια, πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Παίξαμε έξυπνα και αμυντικά. Τρομερή ομαδική ενέργεια. Επιθετικά παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ μας τη φετινή χρονιά. Η καλύτερη επιλογή είναι να βρίσκεις τα ελεύθερα σουτ και να ευστοχείς και σε αυτά. Και εμείς το κάναμε.
Τώρα πρέπει να παίξουμε το ίδιο στη Βαλένθια. Είναι διαφορετική ομάδα. Έχουν μεγάλο ροτέισον. Κάθε τέσσερα λεπτά αλλάζουν παίκτες. Έχουν τρομερός παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Τέιλορ. αθλητικούς ψηλούς. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς για την κατάταξη.
Ήταν ένα καλό παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Πριν φτάσουμε στην Ισπανία είπα σε όλους πως ήρθε η ώρα μας να νικήσουμε και τις δυο ομάδες. Μας νίκησαν στην Αθήνα στην αρχή της σεζόν και πρέπει τώρα έξυπνα. Υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι για τη regular season και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι σημαντικό να παίξουμε έξυπνα στην επίθεση.»
Για τα «κλειδιά» που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια: «Τρέχουν πολύ. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τον ρυθμό και να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς στην επίθεση.
Χθες βρεθήκαμε να κερδίζουμε με 30 πόντους, οπότε τα τελευταία λεπτά δεν μας ένοιαζε,γιατί είχαμε ήδη καλύψη τη διαφορά 8 πόντων από το πρώτο παιχνίδι. Για αυτό και δεν πήρα time-out στα τελευταία 2 λεπτά, από σεβασμό στην Μπαρτσελόνα. Το ματς με τη Χάποελ ήταν διαφορετικό. Είχαμε κάνει ένα πολύ καλό ματς, αλλά χάσαμε τα πάντα στα τελευταία 4-5 λεπτά. Ειδικά επιθετικά που δεν μπορούσαμε να βρούμε εύκολα σκορ ή να βάλουμε τα κλασσικά μας σουτ.
Νομίζω ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία έξι παιχνίδια. Έχουμε κερδίσει πέντε από αυτά τα έξι και χάσαε από τη Χάποελ στις τελευταίες κατοχές. Είχαμε τρεις φορές την μπάλα και την ευκαιρία να κερδίσουμε, αλλά δεν τις αξιποιήσαμε. Τώρα είναι σημαντικό να το βελτιώσουμε αυτό ενόψει των επόμενων αγώνων. Η σεζόν δεν τελειώνει αύριο. Πλέον νομίζω πως έχουμε εξασφαλίσει το Play-In και πρέπει να κάνουμε το step-up για να μπούμε στα playoffs.
Επιθετικά αυτή είναι η νοοτροπία μας. Πριν το ματς μιλήσαμε για τις αμυντικές αδυναμίες της Μπαρτσελόνα, κυκλοφορήσαμε έξυπνα την μπάλα και σε κάθε φάση βρίσκαμε ένα καλό σουτ. Η άμυνά μας ήταν πολύ σημαντική κι έτσι βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Η μόνη αλλαγή που κάναμε στο τακτικό κομμάτι ήταν ότι βάλαμε τον Ματίας Λεσόρ να μαρκάρει τον Τόκο Σενγκέλια και τον Ερνανγκόμεθ πάνω στον Βέσελι. Αυτό δούλεψε. Καμία φορά είναι η τύχη του προπονητή. Κάποιες φορές η στρατηγική σου δουλεύει, κάποιες άλλες όχι. Χθες δούλεψε καλά.
Για τον Γκραντ: «Χθες ο Γκραντ έκανε πολύ καλή πρώτη περίοδο, αλλά αρχίσαμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα στην επίθεση όταν έβαλα στο ματς τον Σλούκα. Ο Σλούκας έκανε εκπληκτικό ματς χθες. Έχουμε και τον Τι Τζέι Σορτς και δεν είναι εύκολο. Ο Τζέριαν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως μετά δεν τον χρειαζόμασταν τόσο, γιατί ο Πάντερ ήταν εκτός εκείνη τη στιγμή. Αύριο θα δούμε. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε τον Γκραντ. Όλοι οι παίκτες είναι σε καλή φόρμα.
Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα να παίξει με το κάταγμα που έχει στο χέρι. Έκανε μεγάλη θυσία και έδειξε τον χαρακτήρα του. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα έπαιζαν σε αυτή την κατάσταση, όμως ξέρει την σπουδαιότητα αυτών των αγώνων. Πάντα είναι σημαντική η συνεισφορά του Τζέριαν στα παιχνίδια, ιδίως αμυντικά. Και έκανε μια θυσία και έπαιξε. Ελπίζω ότι και αύριο θα είναι εντάξει στο παρκέ».
Σορτς για τις πιθανότητες για την τετράδα: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το… κομπιουτεράκι!»
Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο βοηθητικό της Roig Arena, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, μιλώντας αρχικά για τον αγώνα με τους Ίβηρες: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό. Ξέρουμε πόσο γρήγορη και ταλαντούχα είναι η Βαλένθια και ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι να ακολουθήσουμε το δικό τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις όταν παίζουν σε τόσο υψηλό τέμπο.
Δεν υπάρχει χώρος για λάθη, καθώς μπορούν να σε τιμωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες και να ελέγξουμε ξανά τον ρυθμό. Όλοι γνωρίζουν πού βρισκόμαστε και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Μετά τη νίκη μας επί της Μπαρτσελόνα, κανείς δεν πανηγυρίζει υπερβολικά, όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη αποκλειστικά στο ματς με τη Βαλένθια».
Σε ερώτηση για τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, εξασφαλίζοντας έτσι το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε: «Δεν έχω φέρει μαζί μου το… κομπιουτεράκι, το έχω ψάξει. Θέλουμε νίκες, αλλά και… λίγη βοήθεια. Πρέπει όμως να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας, να κάνουμε ό,τι σωστό μπορούμε, και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στα playoffs δεν υπάρχουν ομάδες που θες να διαλέξεις. Κάθε ομάδα που βρίσκεται στο Top-8 το αξίζει και όλες διαθέτουν πολύ καλούς παίκτες. Για μένα δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που να θέλω συγκεκριμένα, απλά θέλουμε να μπούμε στα playoffs».
Πηγή:www.gazzetta.gr
