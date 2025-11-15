Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Επέστρεψε ο Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο του Πανσερραϊκού
Ο Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει ξανά τα «λιοντάρια» μετά το 2021, διαδεχόμενος τον Κριστιάνο Μπάτσι
Ήταν γνωστό... έγινε και επίσημο. Ο Ζεράρ Σαραγόσα επιστρέφει στον πάγκο του Πανσερραϊκού, μετά τη θητεία του το 2021. Η ομάδα των Σερρών ανακοίνωσε την επιστροφή του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος διαδέχεται τον Κριστιάνο Μπάτσι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Ζεράρ Σαραγόσα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας, μετά την θητεία του σε αυτήν το 2021.
Ο Ισπανός τεχνικός γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1982 και στην Βαρκελώνη και μέχρι πριν από λίγες ημέρες βρισκόταν στην Ινδία εκεί όπου διετέλεσε με επιτυχία προπονητής της Μπενγκαλούρου από το 2023.
Ο Σαραγόσα έκανε ντεμπούτο στους πάγκους τη σεζόν 2007/08 και μέχρι το καλοκαίρι του 2012 ήταν προπονητής των ομάδων νέων της Καταλονίας και της Εσπανιόλ, ενώ ήταν σκάουτερ της φημισμένης ακαδημίας του Κατάρ, Ασπίρε. Έχει εργαστεί με επιτυχία στην Γεωργία με τις Τορπεντο Κουταΐσι και Λοκομοτίβ Τιφλίδας.
Το 2016 μετακόμισε ήταν βοηθός προπονητή στο επιτελείο του Μίκαελ Λάουντρουπ στην Αλ Ραϊάν, ενώ το 2020 διετέλεσε προπονητής στην Σαμπάμ Αλ Αχλι στο Ντουμπάϊ καταφέρνοντας να προκριθεί στην φάση των 16 του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ, πριν έρθει στον Πανσερραϊκό.
Ακολούθησαν οι Αλ Αϊν και η Κχορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν την μετακίνηση του στην Ινδία».
