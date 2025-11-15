Μπακς - Χόρνετς 147-134: Ο Γιάννης μοίραζε και τα «Ελάφια» λύγισαν τη Σάρλοτ στην παράταση

Κλείσιμο

Η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο

• 25 πόντοι

• 12/17 δίποντα

• 0/1 τρίποντο

• 1/3 βολές

• 7 ριμπάουντ

• 18 ασίστ

• 2 κλέψιματα

• 1 μπλοκ

• 7 λάθη

• 3 φάουλ

• σε 41 λεπτά

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν το 2-0 στο Κύπελλο του NBA, όμως χρειάστηκε να φτάσουν ως την παράταση για να λυγίσουν τους μαχητικούς Σάρλοτ Χόρνετς (147-134).Ωστόσο, αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στο ματς είναι η... παράσταση δημιουργίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγραψε 18 ασίστ, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του.Το ματς είχε διακυμάνσεις με τους Μπακς να μπαίνουν λίγο νωχελικά, παίρνοντας οριακό προβάδισμα (31-30), ενώ το δεύτερο δωδεκάλεπτο τους βρήκε να τρέχουν πίσω από το σκορ (61-69). Η τρίτη περίοδος ήταν η στιγμή που αποφάσισαν να παίξουν όπως πρέπει, με ένα επιμέρους 42-29 που ανέτρεψε πλήρως την εικόνα. Και όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Οι Χόρνετς, με χαρακτήρα και υπομονή, έμειναν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και εκεί, ο Κνίπελ με τρίποντο στα 22’’ ισοφάρισε σε 129-129, στέλνοντας το ματς στην παράταση.Στο έξτρα πεντάλεπτο, όμως, οι Μπακς… γύρισαν το κουμπί. Με καθαρό μυαλό, σταθερές επιλογές και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έκαναν ό,τι έπρεπε για να φτάσουν στη νίκη.Ο Greek Freak τελείωσε τη δουλειά με ένα κάρφωμα–σφραγίδα στο 137-131 της παράτασης, παρότι στην κανονική διάρκεια είχε αστοχήσει στη φάση που θα έδινε τη νίκη. Ο Έλληνας σταρ κουβάλησε το Μιλγουόκι στις πλάτες του και τροφοδότησε κυρίως… τον Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος μετουσίωνε τις ασίστ του σε καλάθια, αλλά και τους Ρόλινς – Κούζμα που έδωσαν τεράστιες λύσεις.Με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα ο Κάιλ Κούζμα θύμισε τον παλιό του εαυτό, ενώ το μυθικό double-double του Γιάννη έκανε τη διαφορά: 25 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 18 ασίστ, δύο κλεψίματα, μία τάπα, 10/15 δίποντα σε 39 λεπτά.Το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 5-8, ενώ η Σάρλοτ έπεσε στο 4-8, παλεύοντας στο ματς μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο ρούκι Κον Κνίπελ κατέγραψε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, ο Μάιλς Μπρίτζες ήταν σταθερή δύναμη, όμως ο ΛαΜέλο Μπολ δεν μπόρεσε να μπει στον ρυθμό της βραδιάς και αυτό τελικά κόστισε.: 34-33, 61-69, 103-98, 129-129 (κ.α.), 147-134 (παρ.)