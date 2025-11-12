Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Τζόκοβιτς: «Ασεβές να αυτοαποκαλούμαι GOAT» - Ο Σέρβος μίλησε για Σίνερ, Αλκαράθ και το τέλος μιας εποχής
Τζόκοβιτς: «Ασεβές να αυτοαποκαλούμαι GOAT» - Ο Σέρβος μίλησε για Σίνερ, Αλκαράθ και το τέλος μιας εποχής
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν, ο Σέρβος θρύλος μίλησε για τον Σίνερ, τον Αλκαράθ, το ντόπινγκ, το μέλλον του και τις πιο προσωπικές του στιγμές
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άνοιξε την καρδιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν, στην οποία μίλησε για όλα: από το αν θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών, μέχρι τη σχέση του με τους νεότερους αστέρες, τις δυσκολίες της καριέρας του και τον τρόπο που θέλει να τον θυμούνται.
Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Μόργκαν να ζητά συγγνώμη για την κριτική που του είχε ασκήσει το 2022, όταν ο Σέρβος απελάθηκε από την Αυστραλία. Ο Τζόκοβιτς δέχτηκε τη συγγνώμη, τονίζοντας:
«Ποτέ δεν ήμουν κατά των εμβολίων. Ήμουν υπέρ της ελευθερίας επιλογής».
«Δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών»
Στο ερώτημα για το αν είναι ο GOAT του τένις, ο Τζόκοβιτς απέφυγε να συγκριθεί με τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ:
«Δεν πρόκειται να πω αν είμαι ο καλύτερος ή όχι, γιατί δεν είναι δική μου θέση να το κάνω. Θα ήταν ασέβεια προς όσους άνοιξαν τον δρόμο για εμάς».
Ο ίδιος τόνισε πόσο δύσκολο είναι να συγκρίνει κανείς διαφορετικές εποχές:
«Το άθλημα έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 50 χρόνια. Οι ρακέτες, οι μπάλες, οι επιφάνειες, η τεχνολογία, η ανάλυση — όλα έχουν εξελιχθεί».
Αναφέρθηκε επίσης σε θρύλους όπως οι Τζον ΜακΕνρό και Μπιόρν Μποργκ, ενώ μίλησε με συγκίνηση για τον πρώην προπονητή του Μπόρις Μπέκερ, λέγοντας:
«Είναι σαν μέλος της οικογένειάς μου».
«Ο Αλκαράθ και ο Σίνερ είναι καλύτεροι στο καλύτερό τους επίπεδο»
Αναγνωρίζοντας τη νέα γενιά, ο Τζόκοβιτς δήλωσε:
«Ήμουν ο κυρίαρχος παίκτης για πάνω από 20 χρόνια, αλλά τώρα είμαι εγώ αυτός που δέχεται την κυριαρχία από τον Αλκαράθ και τον Σίνερ. Είναι φυσική εξέλιξη του αθλητισμού».
Όταν ρωτήθηκε αν είναι ταπεινωτικό, απάντησε:
