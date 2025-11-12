Τζόκοβιτς: «Ασεβές να αυτοαποκαλούμαι GOAT» - Ο Σέρβος μίλησε για Σίνερ, Αλκαράθ και το τέλος μιας εποχής

«Καθόλου. Είναι υπέροχο για το άθλημα».Αναφέρθηκε και στην τελικό του Ρολάν Γκαρός ανάμεσα σε Αλκαράθ και Σίνερ:«Δεν ήθελα να τον δω. Όταν τελειώνει ένα τουρνουά για μένα, θέλω να αποσυνδέομαι εντελώς. Αλλά τελικά τον είδα με την οικογένειά μου και ένιωσα θαυμασμό. Το έχω νιώσει αυτό μόνο σε τέσσερα-πέντε ματς στη ζωή μου».Ο Τζόκοβιτς παραδέχτηκε:«Το καλύτερό μου επίπεδο σήμερα και το καλύτερο δικό τους — εκείνοι είναι καλύτεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα».Ο Σέρβος εξήγησε πως προσπαθεί να γνωρίσει καλύτερα το σώμα του με το πέρασμα του χρόνου:«Καμιά φορά πιστεύω ότι είμαι υπεράνθρωπος που δεν μπορεί να τραυματιστεί, αλλά τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα με χαστούκισε».Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί την πίστη του:«Όποιος κι αν βρίσκεται απέναντί μου στο κορτ, πιστεύω ότι μπορώ να τον νικήσω».Μιλώντας για τη ζωή του εκτός κορτ, ο Τζόκοβιτς ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο:«Μπαίνω στο κορτ όχι ως τενίστας, αλλά ως άνθρωπος που έχει να διαχειριστεί και όσα συμβαίνουν στην προσωπική του ζωή».Εξήγησε ότι οι δυσκολίες τον ενέπνευσαν:«Οι αντιξοότητες με τροφοδότησαν, αλλά κουράστηκα να αντλώ ενέργεια από την αρνητικότητα. Θέλω να ζω μέσα από τη θετική ενέργεια».Και πρόσθεσε:«Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μου είναι να βλέπουν τα παιδιά μου τον πατέρα τους να κερδίζει Grand Slam. Έχω την ευλογία να το ζήσω πολλές φορές. Θα ήθελα μια μέρα να παίξω με τον γιο μου, τον Στέφαν – και ναι, δεν θα του χαριστώ!»Ο Τζόκοβιτς πήρε θέση για την υπόθεση ντόπινγκ του Σίνερ:«Όταν το έμαθα, σοκαρίστηκα. Πιστεύω ότι δεν το έκανε εσκεμμένα, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν την υπόθεση έχει πολλές κόκκινες σημαίες».Παρομοίασε τη σκιά που θα ακολουθεί τον Σίνερ με τη δική του εμπειρία από το 2022:«Αυτό το σύννεφο θα τον ακολουθεί, όπως το σύννεφο του Covid ακολουθεί εμένα».Ο Μόργκαν παρατήρησε ότι αν ο Σίνερ ήταν Νο. 500 στον κόσμο, θα είχε τιμωρηθεί, κάτι που είναι απολύτως πιθανό, δεδομένης της τεράστιας διαφοράς στους πόρους που έχουν οι κορυφαίοι παίκτες σε σχέση με τους χαμηλότερα καταταγμένους — διαφορά που ο Τζόκοβιτς περιέγραψε ως «προνομιακή μεταχείριση».Μίλησε επίσης για «έλλειψη συνέπειας» και για την «ευκολία» μιας τρίμηνης ποινής, η οποία σήμαινε ότι ο Σίνερ δεν θα έχανε κανένα Grand Slam.Ο Μόργκαν προσπάθησε να κάνει ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Σίνερ (“Sinner”), αλλά ο Τζόκοβιτς δεν ανταποκρίθηκε.Όταν ο Μόργκαν τον ρώτησε πώς θέλει να τον θυμούνται, ο Τζόκοβιτς αναφέρθηκε συγκινημένος στον προπονητή του, Νίκολα Πίλιτς, που πέθανε πρόσφατα:«Ήταν ο “πατέρας του τένις” για μένα. Η κηδεία του ήταν η πρώτη στην οποία πήγα, γιατί συνήθως αποφεύγω τη θλίψη».Και κατέληξε:«Οι άνθρωποι μιλούσαν γι’ αυτόν όχι για τα επιτεύγματά του, αλλά για το πώς άγγιζε τις καρδιές τους, πώς βοηθούσε νέους ανθρώπους. Έτσι θέλω να με θυμούνται κι εμένα».