Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Από τα social media στη Serie A: Ο νέος σκάουτερ της Κόμο είναι μόλις 20 χρονών και τον ανακάλυψε στο X
Από τα social media στη Serie A: Ο νέος σκάουτερ της Κόμο είναι μόλις 20 χρονών και τον ανακάλυψε στο X
Ο Φέλιξ Τζόνστον, φοιτητής και αναλυτής στο Χ, είναι η τελευταία προσθήκη στο επιτελείο του Σεσκ Φάμπρεγας στην Κόμο
Τα τελευταία χρόνια η σύνδεση του ποδοσφαίρου με την τεχνολογία και τα δεδομένα είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Υπάρχουν ομάδες που στηρίζουν σχεδόν αποκλειστικά την πυραμίδα τους στην ανάλυση των δεδομένων (Μπρέντφορντ, Μπράιτον), αλλά αυτή ακριβώς η ολοένα αυξανόμενη σύνδεση του ποδοσφαίρου με τα data, δημιουργεί και νέες επαγγελματικές προοπτικές.
Γεγονός που επιβεβαιώνεται με την ιστορία του 20χρονου Φέλιξ Τζόνστον, ο οποίος είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο, αλλά και την ανάλυση των δεδομένων και στην περίοδο της καραντίνας φρόντισε να συνδυάσει τις δύο μεγάλες του αγάπες, φτάνοντας τώρα να ανήκει στο επιτελείο του Σεσκ Φάμπρεγας (το next big thing στο χώρο της προπονητικής) στην Κόμο!
«Όλο αυτό ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας. Ένας φίλος μού είπε να μπω στο Twitter γιατί εκεί μιλούν όλοι για ποδόσφαιρο. Το πήρα στα σοβαρά, άρχισα να χτίζω κοινό και όταν ανακάλυψα την ακαδημία της Τσέλσι, ερωτεύτηκα αυτό που έβλεπα. Έγινε το σήμα κατατεθέν μου», εξήγησε ο ίδιος μιλώντας στο BBC Radio 5 Live για το πως σε τόσο μικρή ηλικία κατάφερε να μπει στο μαγικό κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Ο Τζόνστον μέσα από τον λογαριασμό του στο X και τις αναλύσεις που έκανε για την πρόοδο και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των νεαρών ποδοσφαιριστών των ακαδημιών της Τσέλσι, προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου και τον περασμένο Απρίλιο προσελήφθη από τη δανέζικη Βέιλε ως σύμβουλος scouting.
Ωστόσο, η φήμη του είχε αρχίσει να γιγαντώνεται και το καλοκαίρι είχε έρθει η ώρα για το πολύ μεγάλο άλμα. «Ο διευθυντής προσλήψεων της Κόμο μού έστειλε μήνυμα στο X. Μου είπε ότι του άρεσε αυτό που έβλεπε και ότι ήθελε να φέρει νέους, σύγχρονους σκάουτερς στον σύλλογο. Έκανα την πρακτική μου και εννέα εβδομάδες μετά, πήρα τη δουλειά», εξήγησε για τη διαδικασία εξπρές που τον έφερε να δουλεύει μαζί με το πιο καυτό νέο όνομα στο χώρο της προπονητικής.
Όσον αφορά τη δουλειά του στην ιταλική ομάδα; «Παρακολουθώ τα ματς, συντάσσω αναφορές και κάνω εισηγήσεις. Συνήθως χρειάζομαι πέντε πλήρη παιχνίδια για να ολοκληρώσω μια αξιολόγηση, αν και εξαρτάται από τη θέση του παίκτη και το στυλ της ομάδας. Κι είναι ευλογία που βρίσκομαι σ' αυτόν τον σύλλογο γιατί η Κόμο είναι ένας πολύ προοδευτικός σύλλογος που επιδιώκει να εντοπίζει νέα ταλέντα πριν από τον ανταγωνισμό»
Ο 20χρονος είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του και τη δουλειά που κάνει που δεν δίστασε να αναφέρει και δημόσια τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πιστεύει ότι θα προκαλέσει αίσθηση τα επόμενα χρόνια. «Ο Ντέινερ Ορντόνιες, 16 ετών, κεντρικός αμυντικός της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε στο Εκουαδόρ, είναι εξαιρετικό ταλέντο. Από την ίδια ακαδημία προήλθε και ο Μόιζες Καϊσέδο», είπε χαρακτηριστικά, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι αναλύσεις του από δω και πέρα δεν θα δημοσιεύονται στο social media αλλά θα πηγαίνουν κατευθείαν στο γραφείο του Σεσκ Φάμπρέγας.
Από εδώ και στο εξής, οι αναλύσεις του Τζόνστον δεν θα δημοσιεύονται στα social media, αλλά θα φτάνουν απευθείας στο γραφείο του Σεσκ Φάμπρεγας στο προπονητικό κέντρο της Κόμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Γεγονός που επιβεβαιώνεται με την ιστορία του 20χρονου Φέλιξ Τζόνστον, ο οποίος είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο, αλλά και την ανάλυση των δεδομένων και στην περίοδο της καραντίνας φρόντισε να συνδυάσει τις δύο μεγάλες του αγάπες, φτάνοντας τώρα να ανήκει στο επιτελείο του Σεσκ Φάμπρεγας (το next big thing στο χώρο της προπονητικής) στην Κόμο!
«Όλο αυτό ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας. Ένας φίλος μού είπε να μπω στο Twitter γιατί εκεί μιλούν όλοι για ποδόσφαιρο. Το πήρα στα σοβαρά, άρχισα να χτίζω κοινό και όταν ανακάλυψα την ακαδημία της Τσέλσι, ερωτεύτηκα αυτό που έβλεπα. Έγινε το σήμα κατατεθέν μου», εξήγησε ο ίδιος μιλώντας στο BBC Radio 5 Live για το πως σε τόσο μικρή ηλικία κατάφερε να μπει στο μαγικό κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Pleasure to appear on Monday Night Club, just over a year on from my first appearance, talking about my journey to Como 💙— Felix (@FelixJohnston_) November 10, 2025
Full episode in the thread. https://t.co/KpMiCSVm0r
Ο Τζόνστον μέσα από τον λογαριασμό του στο X και τις αναλύσεις που έκανε για την πρόοδο και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των νεαρών ποδοσφαιριστών των ακαδημιών της Τσέλσι, προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου και τον περασμένο Απρίλιο προσελήφθη από τη δανέζικη Βέιλε ως σύμβουλος scouting.
Ωστόσο, η φήμη του είχε αρχίσει να γιγαντώνεται και το καλοκαίρι είχε έρθει η ώρα για το πολύ μεγάλο άλμα. «Ο διευθυντής προσλήψεων της Κόμο μού έστειλε μήνυμα στο X. Μου είπε ότι του άρεσε αυτό που έβλεπε και ότι ήθελε να φέρει νέους, σύγχρονους σκάουτερς στον σύλλογο. Έκανα την πρακτική μου και εννέα εβδομάδες μετά, πήρα τη δουλειά», εξήγησε για τη διαδικασία εξπρές που τον έφερε να δουλεύει μαζί με το πιο καυτό νέο όνομα στο χώρο της προπονητικής.
Hi guys. So, many of you have noticed my absence on here for the past month and well… I’m very proud to announce that I have officially joined Como as a 1st Team Scout.— Felix (@FelixJohnston_) November 4, 2025
I’m so excited to be joining such a big club and helping it continue its incredible rise to the top.
This is… pic.twitter.com/1j3XN7THCd
Όσον αφορά τη δουλειά του στην ιταλική ομάδα; «Παρακολουθώ τα ματς, συντάσσω αναφορές και κάνω εισηγήσεις. Συνήθως χρειάζομαι πέντε πλήρη παιχνίδια για να ολοκληρώσω μια αξιολόγηση, αν και εξαρτάται από τη θέση του παίκτη και το στυλ της ομάδας. Κι είναι ευλογία που βρίσκομαι σ' αυτόν τον σύλλογο γιατί η Κόμο είναι ένας πολύ προοδευτικός σύλλογος που επιδιώκει να εντοπίζει νέα ταλέντα πριν από τον ανταγωνισμό»
Ο 20χρονος είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του και τη δουλειά που κάνει που δεν δίστασε να αναφέρει και δημόσια τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πιστεύει ότι θα προκαλέσει αίσθηση τα επόμενα χρόνια. «Ο Ντέινερ Ορντόνιες, 16 ετών, κεντρικός αμυντικός της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε στο Εκουαδόρ, είναι εξαιρετικό ταλέντο. Από την ίδια ακαδημία προήλθε και ο Μόιζες Καϊσέδο», είπε χαρακτηριστικά, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι αναλύσεις του από δω και πέρα δεν θα δημοσιεύονται στο social media αλλά θα πηγαίνουν κατευθείαν στο γραφείο του Σεσκ Φάμπρέγας.
Από εδώ και στο εξής, οι αναλύσεις του Τζόνστον δεν θα δημοσιεύονται στα social media, αλλά θα φτάνουν απευθείας στο γραφείο του Σεσκ Φάμπρεγας στο προπονητικό κέντρο της Κόμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα