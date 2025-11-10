Serie A: Κορυφή για την Ίντερ με «συγκάτοικο» τη Ρόμα, 2-0 τη Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Serie A ΄Ιντερ Λάτσιο

Serie A: Κορυφή για την Ίντερ με «συγκάτοικο» τη Ρόμα, 2-0 τη Λάτσιο - Δείτε τα γκολ

Τα γκολ των Λαουτάρο και Μπονί υπέγραψαν το τρίποντο για τους Νερατζούρι που τους έστειλε στην κορυφή της Serie A με συγκάτοικο τη Ρόμα

Serie A: Κορυφή για την Ίντερ με «συγκάτοικο» τη Ρόμα, 2-0 τη Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανακατατάξεις στην κορυφή της Serie A είχαμε στην 11η αγωνιστική, καθώς πλέον η Ρόμα και η Ίντερ μοιράζονται το «ρετιρέ». Η ομάδα του Μιλάνου νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο «Μεάτσα» στο τελευταίο ματς της ημέρας και έφτασε τους 24 βαθμούς, όσους και η Ρόμα που νωρίτερα επικράτησε με το ίδιο σκορ της Ουντινέζε στη Ρώμη. Υποχώρησαν Νάπολι και Μίλαν μετά τις απώλειές τους.

INTER-LAZIO 2-0 | HIGHLIGHTS | Inter Keep Title Race Wide Open | Serie A 2025/26


Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0 (75' Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 0-0
Λέτσε-Βερόνα 0-0
Γιουβέντους-Τορίνο 0-0
Πάρμα-Μίλαν 2-2 (45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο - 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)
Κλείσιμο
Αταλάντα-Σασουόλο 0-3 (29' πεν., 66' Μπεράρντι, 47' Πιναμόντι)
Μπολόνια-Νάπολι 2-0 (50' Νταλίνγκα, 66' Λουσούμι)
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2 (15' Όστιγκαρντ, 60' Κολόμπο - 20' πέν. Γκούντμουντσον, 57' Πίκολι)
Ρόμα-Ουντινέζε 2-0 (42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)
Ίντερ-Λάτσιο 2-0 (3΄ Μαρτίνες, 61΄ Μπονί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ίντερ 24
Ρόμα 24
Νάπολι 22
Μίλαν 22
Μπολόνια 21
Γιουβέντους 19
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 10
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 7
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 5


Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης