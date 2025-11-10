Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Serie A: Κορυφή για την Ίντερ με «συγκάτοικο» τη Ρόμα, 2-0 τη Λάτσιο - Δείτε τα γκολ
Τα γκολ των Λαουτάρο και Μπονί υπέγραψαν το τρίποντο για τους Νερατζούρι που τους έστειλε στην κορυφή της Serie A με συγκάτοικο τη Ρόμα
Ανακατατάξεις στην κορυφή της Serie A είχαμε στην 11η αγωνιστική, καθώς πλέον η Ρόμα και η Ίντερ μοιράζονται το «ρετιρέ». Η ομάδα του Μιλάνου νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο «Μεάτσα» στο τελευταίο ματς της ημέρας και έφτασε τους 24 βαθμούς, όσους και η Ρόμα που νωρίτερα επικράτησε με το ίδιο σκορ της Ουντινέζε στη Ρώμη. Υποχώρησαν Νάπολι και Μίλαν μετά τις απώλειές τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:
Πίζα-Κρεμονέζε 1-0 (75' Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 0-0
Λέτσε-Βερόνα 0-0
Γιουβέντους-Τορίνο 0-0
Πάρμα-Μίλαν 2-2 (45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο - 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)
Αταλάντα-Σασουόλο 0-3 (29' πεν., 66' Μπεράρντι, 47' Πιναμόντι)
Μπολόνια-Νάπολι 2-0 (50' Νταλίνγκα, 66' Λουσούμι)
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2 (15' Όστιγκαρντ, 60' Κολόμπο - 20' πέν. Γκούντμουντσον, 57' Πίκολι)
Ρόμα-Ουντινέζε 2-0 (42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ίντερ 24
Ρόμα 24
Νάπολι 22
Μίλαν 22
Μπολόνια 21
Γιουβέντους 19
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 10
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 7
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 5
