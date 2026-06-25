Περίμεναν την συνέντευξη Τσίπρα για να ολοκληρώσουν την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
Περίμεναν την συνέντευξη Τσίπρα για να ολοκληρώσουν την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
Λίγο πριν μετά την έναρξη της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της τηλεοπτικής συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ολοκληρώθηκε -και όχι τυχαία- η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Νωρίτερα, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Τρύφωνας Αλεξιάδης και Νίκος Παππάς ζήτησαν το λόγο από τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο τόσο για τον «οδικό χάρτη» εκτέλεσης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, όσο και για τις τοποθετήσεις αναφορικά με την ΕΛ.Α.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, γιατί δεν απαντήθηκαν τόσο το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και η δήλωση του Γιώργου Σιακαντάρη πως το κόμμα είναι «τοξικό» σχολίασαν στελέχη, όπως ο Νίκος Παππάς, απευθυνόμενα στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος υποχώρησε προς την πλευρά της πλειοψηφίας ως προς την αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη φετινή ΔΕΘ.
Ως προς την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών από πλευράς της μειοψηφίας για την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τις οποίες είχε νωρίτερα προαναγγείλει ο Παύλος Πολάκης, στελέχη της μειοψηφίας περίμεναν, κατά πληροφορίες, την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους, «δείχνοντας» παράλληλα με νόημα τόσο την μετατόπιση της στάσης του Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θανάση Θεοχαρόπουλου, όσο και την επιλογή στελεχών της επιρροής του Αλέξη Τσίπρα στο κομματικό όργανο να μην τοποθετηθούν στη διάρκεια της συνεδρίασής του.
Νωρίτερα, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Τρύφωνας Αλεξιάδης και Νίκος Παππάς ζήτησαν το λόγο από τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο τόσο για τον «οδικό χάρτη» εκτέλεσης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, όσο και για τις τοποθετήσεις αναφορικά με την ΕΛ.Α.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, γιατί δεν απαντήθηκαν τόσο το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και η δήλωση του Γιώργου Σιακαντάρη πως το κόμμα είναι «τοξικό» σχολίασαν στελέχη, όπως ο Νίκος Παππάς, απευθυνόμενα στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος υποχώρησε προς την πλευρά της πλειοψηφίας ως προς την αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη φετινή ΔΕΘ.
Ως προς την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών από πλευράς της μειοψηφίας για την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τις οποίες είχε νωρίτερα προαναγγείλει ο Παύλος Πολάκης, στελέχη της μειοψηφίας περίμεναν, κατά πληροφορίες, την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους, «δείχνοντας» παράλληλα με νόημα τόσο την μετατόπιση της στάσης του Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θανάση Θεοχαρόπουλου, όσο και την επιλογή στελεχών της επιρροής του Αλέξη Τσίπρα στο κομματικό όργανο να μην τοποθετηθούν στη διάρκεια της συνεδρίασής του.
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