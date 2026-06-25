Περίμεναν την συνέντευξη Τσίπρα για να ολοκληρώσουν την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο πριν μετά την έναρξη της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας