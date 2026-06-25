Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε οπαδούς των Μπακς που του έφτιαξαν... μνήμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός», βίντεο
SPORTS
NBA Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε οπαδούς των Μπακς που του έφτιαξαν... μνήμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός», βίντεο

Οπαδοί των Μπακς γέμισαν την άκρη ενός τοίχου με φωτογραφίες, φανέλες και μικροπράγματα αφιερωμένα στον greek freak σαν να τον αποχαιρετούν αλλά κάπως μακάβρια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε οπαδούς των Μπακς που του έφτιαξαν... μνήμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός», βίντεο
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Οι φίλοι των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζονται ιδιαίτερα στενοχωρημένοι μετά την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ωστόσο εξακολουθούν να δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του.

Μετά από αυτό το γεγονός, η τοιχογραφία με τη μορφή του Greek Freak σε δρόμο του Μιλγουόκι μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς, καθώς γέμισε με αναμνηστικά, λουλούδια και φανέλες του 31χρονου, σε μια συγκινητική κίνηση αποχαιρετισμού.

Ο ίδιος, βλέποντας τις εικόνες έδωσε επική απάντηση, γράφοντας κάτω από τη δημοσίευση «Παιδιά, είμαι ακόμα ζωντανός».

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