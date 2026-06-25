Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε οπαδούς των Μπακς που του έφτιαξαν... μνήμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός», βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε οπαδούς των Μπακς που του έφτιαξαν... μνήμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός», βίντεο
Οπαδοί των Μπακς γέμισαν την άκρη ενός τοίχου με φωτογραφίες, φανέλες και μικροπράγματα αφιερωμένα στον greek freak σαν να τον αποχαιρετούν αλλά κάπως μακάβρια
Οι φίλοι των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζονται ιδιαίτερα στενοχωρημένοι μετά την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ωστόσο εξακολουθούν να δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του.
Μετά από αυτό το γεγονός, η τοιχογραφία με τη μορφή του Greek Freak σε δρόμο του Μιλγουόκι μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς, καθώς γέμισε με αναμνηστικά, λουλούδια και φανέλες του 31χρονου, σε μια συγκινητική κίνηση αποχαιρετισμού.
Ο ίδιος, βλέποντας τις εικόνες έδωσε επική απάντηση, γράφοντας κάτω από τη δημοσίευση «Παιδιά, είμαι ακόμα ζωντανός».
Μετά από αυτό το γεγονός, η τοιχογραφία με τη μορφή του Greek Freak σε δρόμο του Μιλγουόκι μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς, καθώς γέμισε με αναμνηστικά, λουλούδια και φανέλες του 31χρονου, σε μια συγκινητική κίνηση αποχαιρετισμού.
Ο ίδιος, βλέποντας τις εικόνες έδωσε επική απάντηση, γράφοντας κάτω από τη δημοσίευση «Παιδιά, είμαι ακόμα ζωντανός».
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