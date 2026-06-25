Ο Αβραμόπουλος ζητάει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Ο Αβραμόπουλος ζητάει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.
Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος.
Ειδικότερα, αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.
Ακόμα, υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος.
Ειδικότερα, αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.
Ακόμα, υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
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