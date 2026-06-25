Ο Αβραμόπουλος ζητάει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος