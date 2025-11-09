Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες

Στις καθυστερήσεις στη Λεωφόρο, δημιουργήθηκε ένταση μετά από ένα πλάγιο που ξεκίνησε από τους Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο, τον τεχνικό του ΠΑΟΚ αλλά και τον Τάσο Μπακασέτα να δρουν κατευναστικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το ρολόι στη Λεωφόρο μόλις είχε περάσει το 90' με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν να μετρούν και το σκορ να είναι στο 2-1 υπέρ των «πρασίνων». Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα πλάγιο και στη γραμμή τα αίματα άναψαν με το σκηνικό να ξεκινάει από τους Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο που γράπωσαν ο ένας τον άλλο!

Αμέσως δημιουργήθηκε ένταση, με τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να ηρεμήσουν τους παίκτες της ομάδας τους και εκείνοι του ΠΑΟΚ για να σπρώξουν τους δικούς τους παίκτες και να φύγουν από το σημείο.

Ανάμεσα σε αυτούς που έτρεξαν για να... σβήσουν τη φωτιά ήταν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τον πάγκο και πήγε στο σημείο της έντασης, λέγοντας στους παίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο για να συνεχιστεί το παιχνίδι.



Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης