Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ένταση με Μλαντένοβιτς - Μπιάνκο, έτρεξε να ηρεμήσει τα πνεύματα και ο Λουτσέσκου - Βίντεο, φωτογραφίες
Στις καθυστερήσεις στη Λεωφόρο, δημιουργήθηκε ένταση μετά από ένα πλάγιο που ξεκίνησε από τους Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο, τον τεχνικό του ΠΑΟΚ αλλά και τον Τάσο Μπακασέτα να δρουν κατευναστικά
Το ρολόι στη Λεωφόρο μόλις είχε περάσει το 90' με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν να μετρούν και το σκορ να είναι στο 2-1 υπέρ των «πρασίνων». Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα πλάγιο και στη γραμμή τα αίματα άναψαν με το σκηνικό να ξεκινάει από τους Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο που γράπωσαν ο ένας τον άλλο!
Αμέσως δημιουργήθηκε ένταση, με τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να ηρεμήσουν τους παίκτες της ομάδας τους και εκείνοι του ΠΑΟΚ για να σπρώξουν τους δικούς τους παίκτες και να φύγουν από το σημείο.
Ανάμεσα σε αυτούς που έτρεξαν για να... σβήσουν τη φωτιά ήταν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τον πάγκο και πήγε στο σημείο της έντασης, λέγοντας στους παίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο για να συνεχιστεί το παιχνίδι.
