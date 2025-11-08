Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Ο Άρης ξέσπασε κόντρα στη Μύκονο επικρατώντας με 78-61 - Δείτε βίντεο
Ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε της Μυκόνου με 78-61 στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, ο Άρης ανέκαμψε, πετυχαίνοντας δύο σερί. Έπειτα απ΄τη Σλασκ για το EuroCup, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν της Μυκόνου (78-61) στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.
Η Μύκονος με το τρίποντο του Κάναντι έχτισε το πρώτο μικρό προβάδισμα (6-12), σε ένα ματς με χαμηλό σκορ και αρκετές διακοπές. Ο Άρης με πρωταγωνιστή τον Τζόουνς επέστρεψε (14-14, 10') και μόλις βρήκε λύσεις από την περίμετρο, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν με 5/12 από την περίμετρο στο ημίχρονο. Το 19-23 του 14ου λεπτού μετατράπηκε σε 36-26, από τα τρίποντα των Πουλιανίτη, Κουλμπόκα και Χαρέλ.
Το σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Κέντρικ Ρέι προσπαθούσε να κρατήσει τη Μύκονο, αλλά τα σουτ των Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ διατήρησαν διψήφια τη διαφορά (50-40, 25'). Διαφορά που ξέφυγε ακόμα περισσότερο, με τη Μύκονο να μη βρίσκει τρόπο να μείνει στο ματς επιθετικά.
Το τρίποντο του Φορμπς διαμόρφωσε το 62-47 (29') και οι φιλοξενούμενοι δε βρήκαν τρόπο να επανέλθουν στο ματς, με τους Αμερικανούς της να παραμένουν άστοχοι.
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61
MVP: Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα βρήκε το... χέρι του με 14 πόντους, έχοντας 2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ισάριθμα λάθη.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Άστοχοι οι «μυκονιάτες», με τον Κέντρικ Ρέι να είναι πρώτος σκόρερ με 11, αλλά και 4/13 εντός παιδιάς.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ με ισάριθμα λάθη για τον Άρη.
