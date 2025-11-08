Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Η Γιουνάιτεντ στο 90'+6' έφυγε με την ισοπαλία (2-2) από την έδρα της Τότεναμ - Δείτε βίντεο
Η Τότεναμ έκανε την ανατροπή (από 0-1 στο 84', 2-1 στο 90'+1'), αλλά ο Ματίας Ντε Λιχτ έδωσε τον βαθμό στη Γιουνάιτεντ στο 90'+6'
Η Τότεναμ υποδέχθηκε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League με τις δύο ομάδες να χαρίζουν ένα φινάλε θρίλερ, σ' ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση και συγκινήσεις.
Οι δύο ομάδες μπήκαν καθώς νωθρές στο γήπεδο με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς να έρχεται στο 22' με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Κούνια να χάνει τεράστια ευκαιρία να βάλει τη Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ, αφού δεν μπόρεσε να στοχεύσει σωστά σε κενή εστία. Δέκα λεπτά αργότερα όμως στο 32΄ο Εμπεμό με κεφαλιά, μετά την εξαιρετική ασίστ του Ντιαλό, ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Από εκείνο το σημείο και μετά η Τότεναμ ανέβασε τους ρυθμούς της χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει μία καθαρή ευκαιρία και να απειλήσει την εστία του Λάμενς, με τη παρουσία του Βέλγου τερματοφύλακα στο πρώτο μισό να μην είναι απαραίτητη.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.
Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου η Τότεναμ μπήκε πιο δυναμικά στον αγώνα. Μέχρι το 60' είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να φέρει το ματς στα ίσα με τον Λάμενς να κάνει δύο σημαντικές αποκρούσεις και να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα των κόκκινων διαβόλων έχασε ο αρχηγός Μπρούνο Φερνάντες που αστόχησε εξ επαφής και έστειλε τη μπάλα πολλά μέτρα άουτ.
Η «αντεπίθεση» για τους γηπεδούχος ξεκίνησε στο 84' όταν ο Τελ, μετά από εξαιρετική πάσα του Ουντότζι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και αρχικά ισοφάρισε. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ριτσάρλισον με κεφαλιά έκανε το 2-1 από την εύστοχη εκτέλεση κόρνερ του Οντομπέρ. Ο Ντε Λιχτ όμως ήταν εκείνος που αναδείχθηκε ο ήρωας της αναμέτρησης αφού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους και έγραψε το τελικό 2-2.
Μετά την αναμέτρηση αυτή οι δύο ομάδες παρέμειναν στην ισοβαθμία με 18 βαθμούς η κάθε μία. Η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση και η Γιουνάιτεντ στην 7η.
Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο (67' Ουντότζι), Ρομέρο, Φαν Ντε Φεν, Σπενς, Παλίνια (79΄ Μπεντανκούρ), Σαρ, Τζόνσον, Σίμονς (79. Τελ) , Ριτσάρλισον, Κόλο Μουανί (46' Ουντομπερ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Λάμενς, Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ (72' Γιορο), Σο, Μαζράουι (58' Σέσκο), Κασεμίρο (72' Ουγκάρτε), Μπρούνο Φερνάντες, Ντόργκου (80' Νταλότ), Ντιαλό, Κούνια (72' Κούνια), Εμπεμό
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)
Έβερτον-Φούλαμ Έναρξη 17:00
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι Έναρξη 17:00
Σάντερλαντ-Άρσεναλ Έναρξη 19:30
Τσέλσι-Γουλβς Έναρξη 22:00
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 9/11
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 9/11
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 9/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 9/11
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 25
Μάντσεστερ Σίτι 19
Τότεναμ 18 -11αγ.
Λίβερπουλ 18
Σάντερλαντ 18
Μπόρνμουθ 18
Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.
Τσέλσι 17
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπράιτον 15
Άστον Βίλα 15
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12
Έβερτον 12
Φούλαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουέστ Χαμ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουλβς 2
