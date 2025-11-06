Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από το πειθαρχικό όργανο της Super League
Χρηματικά πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης, το βαρύτερο στους «πράσινους» για το ματς με τον Βόλο
Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της Σούπερ Λίγκας απάλλαξε τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο της ΟΠΑΠ Αρένα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, προκειμένου να συνομιλήσει με την διαιτητή του παιχνιδιού, Ιωάννη Παπαδόπουλο.
Στις υπόλοιπες υποθέσεις που εξετάστηκαν επίσης σήμερα, στο πλαίσιο των συναντήσεων της 9ης αγωνιστικής, το πειθαρχικό επέβαλε πρόστιμα στις ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης.
Συγκεκριμένα, στην Ένωση επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 2.750 ευρώ για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ η ομάδα της Αρκαδίας θα πληρώσει 1.000 ευρώ για τη συνάντηση με τον ΟΦΗ. Το ίδιο ποσό θα καταβάλει η Λάρισα για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, όπως και ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Άρη αλλά και ο ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στις Σέρρες.
Το βαρύτερο πρόστιμο καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, καθώς η αθλητική δικαστής Μαρία Σκολαρίκη επέβαλε στους «πράσινους» συνολική χρηματική ποινή 6.750 ευρώ.
