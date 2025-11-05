«Αντίδραση τώρα»: Το μήνυμα Τζούριτσιτς πριν τη μάχη του Παναθηναϊκού στο Μάλμε

«Θέλει χρόνο το νέο πλάνο του Μπενίτεθ, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για θετικό αποτέλεσμα» τόνισε ο Σέρβος, με το τριφύλλι να ψάχνει restart στη Σουηδία την Πέμπτη (6/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική του Europa League