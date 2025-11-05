Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
«Αντίδραση τώρα»: Το μήνυμα Τζούριτσιτς πριν τη μάχη του Παναθηναϊκού στο Μάλμε
«Αντίδραση τώρα»: Το μήνυμα Τζούριτσιτς πριν τη μάχη του Παναθηναϊκού στο Μάλμε
«Θέλει χρόνο το νέο πλάνο του Μπενίτεθ, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για θετικό αποτέλεσμα» τόνισε ο Σέρβος, με το τριφύλλι να ψάχνει restart στη Σουηδία την Πέμπτη (6/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική του Europa League
Στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να βγάλει «αντίδραση» στο γήπεδο στον αυριανό (Πέμπτη 6/11, 19:45) αγώνα με τη Μάλμε στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, μετά την ήττα του περασμένου Σαββάτου (1/11) στον Βόλο, στάθηκε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς στη συνέντευξη Τύπου.
«Είναι καλό όταν ακολουθεί ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα και θέλουμε να αντιδράσουμε. Ξέρουμε πως παίζουμε απέναντι σε καλό αντίπαλο, παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έχουν εμπειρία. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καθώς πιστεύουμε πως μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».
Σε ερώτηση για τις αλλαγές που έφερε στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και το πώς νιώθει ο ίδιος παίζοντας πλέον (και) στο «10», ο Σέρβος υπογράμμισε πως «...κάθε νέος προπονητής φέρνει νέες ιδέες, δουλεύουμε σε κάτι νέο. Θέλει χρόνο, δεν έχω να πω κάτι για την εμπειρία του προπονητή του και τις γνώσεις του, είναι γνωστά. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερό από την πλευρά μας.
Όσον αφορά την θέση μου, πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, έχω παίξει σε πολλές θέσεις, στο τέλος είναι πάντα ποδόσφαιρο. Στην Σερβία έπαιζα σε όλη την πλευρά όταν πήραμε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς και αυτό κάνω, θέλοντας να έχω μια θετική ανταπόκριση».
Όσο για το αν μπορεί να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός χάνει τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκοράρει όσο συχνά θα έπρεπε, ο «Τζούρι» τόνισε: «Αν ξέραμε τον λόγο για τις χαμένες ευκαιρίες, θα σκοράραμε περισσότερο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο.
Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι στο παιχνίδι αλλά υπάρχουν κι άλλα σημαντικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος βέβαια το σκοράρισμα κάνει την διαφορά. Κοιτάμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι και να εμφανιστούμε καλύτεροι στο μέλλον».
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
«Είναι καλό όταν ακολουθεί ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα και θέλουμε να αντιδράσουμε. Ξέρουμε πως παίζουμε απέναντι σε καλό αντίπαλο, παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έχουν εμπειρία. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καθώς πιστεύουμε πως μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».
Σε ερώτηση για τις αλλαγές που έφερε στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και το πώς νιώθει ο ίδιος παίζοντας πλέον (και) στο «10», ο Σέρβος υπογράμμισε πως «...κάθε νέος προπονητής φέρνει νέες ιδέες, δουλεύουμε σε κάτι νέο. Θέλει χρόνο, δεν έχω να πω κάτι για την εμπειρία του προπονητή του και τις γνώσεις του, είναι γνωστά. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερό από την πλευρά μας.
Όσον αφορά την θέση μου, πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, έχω παίξει σε πολλές θέσεις, στο τέλος είναι πάντα ποδόσφαιρο. Στην Σερβία έπαιζα σε όλη την πλευρά όταν πήραμε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς και αυτό κάνω, θέλοντας να έχω μια θετική ανταπόκριση».
Όσο για το αν μπορεί να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός χάνει τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκοράρει όσο συχνά θα έπρεπε, ο «Τζούρι» τόνισε: «Αν ξέραμε τον λόγο για τις χαμένες ευκαιρίες, θα σκοράραμε περισσότερο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο.
Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι στο παιχνίδι αλλά υπάρχουν κι άλλα σημαντικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος βέβαια το σκοράρισμα κάνει την διαφορά. Κοιτάμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι και να εμφανιστούμε καλύτεροι στο μέλλον».
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα