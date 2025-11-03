Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο Σλοτ για την επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Άνφιλντ: «Θα έχει ένα θερμό καλωσόρισμα από εμένα, για τον κόσμο δεν ξέρω»
Ο Σλοτ για την επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Άνφιλντ: «Θα έχει ένα θερμό καλωσόρισμα από εμένα, για τον κόσμο δεν ξέρω»
Ο προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε με θερμά λόγια για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ενόψει της επιστροφής του στο Άνφιλντ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση των οπαδών μετά τις αποδοκιμασίες του Μαΐου
Ο προπονητής της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ, δήλωσε ότι ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ θα λάβει ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα από τον ίδιο, όταν επιστρέψει στο Άνφιλντ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στον αυριανό (4/11) αγώνα του Champions League.
Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, προϊόν των ακαδημιών της Λίβερπουλ, κατέκτησε δύο Premier League και το Champions League κατά τη δεκαετή θητεία του. Ωστόσο, η απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο της πόλης του το καλοκαίρι προκάλεσε την οργή ορισμένων οπαδών των «Κόκκινων», οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα τον περασμένο Μάιο.
«Υπέροχες αναμνήσεις» και αβεβαιότητα για το κοινό
Ο Σλοτ προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη συνέντευξη Τύπου, εστιάζοντας στην αξία του παίκτη.
«Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τον παίκτη και από τον άνθρωπο... οπότε θα έχει ένα θερμό καλωσόρισμα από εμένα», δήλωσε ο Σλοτ.
Η αντίδραση των οπαδών τον περασμένο Μάιο ήταν τόσο έντονη που ο τότε προπονητής, Γιούργκεν Κλοπ, είχε δηλώσει ότι έκλεισε την τηλεόραση από την «τεράστια απογοήτευση».
Ο Σλοτ, ο οποίος δεν ήταν σίγουρος για την υποδοχή που θα επιφυλάξει το κοινό στον Άγγλο διεθνή, τόνισε: «Ας δούμε πρώτα αν θα είναι στον αγωνιστικό χώρο αύριο. Δεν έχω ιδέα πώς θα αντιδράσουν οι οπαδοί, αλλά από εμένα θα έχει ένα θερμό καλωσόρισμα, αυτό είναι βέβαιο».
Ο ίδιος ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι «θα αγαπά τον σύλλογο για πάντα», είπε ότι είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε αντίδραση.
Αγωνιστικά νέα και απουσία Ίσακ
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Σλοτ επιβεβαίωσε ότι ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα και είναι αμφίβολος για το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα.
«Σίγουρα δεν θα ξεκινήσει την Κυριακή, αλλά ίσως μπορέσει να είναι στην αποστολή», δήλωσε ο προπονητής, προσθέτοντας ότι ο Ίσακ «ακόμα δεν προπονείται με την ομάδα».
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, προϊόν των ακαδημιών της Λίβερπουλ, κατέκτησε δύο Premier League και το Champions League κατά τη δεκαετή θητεία του. Ωστόσο, η απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο της πόλης του το καλοκαίρι προκάλεσε την οργή ορισμένων οπαδών των «Κόκκινων», οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα τον περασμένο Μάιο.
«Υπέροχες αναμνήσεις» και αβεβαιότητα για το κοινό
Ο Σλοτ προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη συνέντευξη Τύπου, εστιάζοντας στην αξία του παίκτη.
«Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τον παίκτη και από τον άνθρωπο... οπότε θα έχει ένα θερμό καλωσόρισμα από εμένα», δήλωσε ο Σλοτ.
Η αντίδραση των οπαδών τον περασμένο Μάιο ήταν τόσο έντονη που ο τότε προπονητής, Γιούργκεν Κλοπ, είχε δηλώσει ότι έκλεισε την τηλεόραση από την «τεράστια απογοήτευση».
Ο Σλοτ, ο οποίος δεν ήταν σίγουρος για την υποδοχή που θα επιφυλάξει το κοινό στον Άγγλο διεθνή, τόνισε: «Ας δούμε πρώτα αν θα είναι στον αγωνιστικό χώρο αύριο. Δεν έχω ιδέα πώς θα αντιδράσουν οι οπαδοί, αλλά από εμένα θα έχει ένα θερμό καλωσόρισμα, αυτό είναι βέβαιο».
Ο ίδιος ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι «θα αγαπά τον σύλλογο για πάντα», είπε ότι είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε αντίδραση.
Αγωνιστικά νέα και απουσία Ίσακ
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Σλοτ επιβεβαίωσε ότι ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα και είναι αμφίβολος για το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα.
«Σίγουρα δεν θα ξεκινήσει την Κυριακή, αλλά ίσως μπορέσει να είναι στην αποστολή», δήλωσε ο προπονητής, προσθέτοντας ότι ο Ίσακ «ακόμα δεν προπονείται με την ομάδα».
🗣 "He gets a warm welcome from me, that's for sure."— BBC Sport (@BBCSport) November 3, 2025
Arne Slot has only positive things to say about Trent Alexander-Arnold as Liverpool prepare to host Real Madrid. #LFC #UCL #BBCFootball pic.twitter.com/MfHaUQOypm
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα