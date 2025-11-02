Ξέσπασε ο Παπαθεοδώρου: «Παίζεται κουκλοθέατρο στο ελληνικό μπάσκετ, είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης»

Η Μύκονος κέρδισε 77-75 το Μαρούσι στην έδρα της.



Μετά τον αγώνα ο κόουτς του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, ξέσπασε στην ΕΡΤ και τόνισε πως παίζεται κουκλοθέατρο στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Παπαθεοδώρου



«Συγχαρητήρια στην Μύκονο για τη νίκη, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Μύκονος το έλεγξε στο μεγαλύτερο διάστημα. Κάναμε την αντεπίθεσή μας αλλά στο τέλος δεν ολοκληρώσαμε.

Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα. Θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, δυνατοί, επιθετικοί για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης.

Είπα εγώ κάτι για την διαιτησία; Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης, παίζουμε ένα κουκλοθέατρο. Έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες, ωραία περνάμε».











