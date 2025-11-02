Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Χαμός στη Γερμανία: Πάνω από 300 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε ήρθαν στα χέρια σε σιδηροδρομικό σταθμό - Βίντεο
Χαμός στη Γερμανία: Πάνω από 300 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε ήρθαν στα χέρια σε σιδηροδρομικό σταθμό - Βίντεο
Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε σημειώθηκε σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα προτού προκληθούν χειρότερες καταστάσεις
Το μίσος της κοιλάδας του Ρουρ και η σχετική έχθρα μεταξύ των οπαδών της Σάλκε και της Ντόρτμουντ είναι δεδομένα. Παρότι οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, αυτό δεν απέτρεψε τους φιλάθλους τους να έρθουν στα χέρια σε μία συμπλοκή στην... Κολωνία, όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε έναν από τους πιο κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Κολωνίας. Οι ταξιδιώτες από το εκτός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ φίλαθλοι της Ντόρτμουντ περίμεναν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όταν στην πλατφόρμα αποβιβάστηκαν οπαδοί της Σάλκε που κατευθύνονταν προς την Καρλσρούη.
Η ατυχής συνάντηση δεν άργησε να μετατραπεί σε βίαια σύγκρουση μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Περίπου 340 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα απωθώντας τους εξαγριωμένους οπαδούς πίσω στα βαγόνια τους! Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έγιναν συλλήψεις, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε έναν από τους πιο κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Κολωνίας. Οι ταξιδιώτες από το εκτός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ φίλαθλοι της Ντόρτμουντ περίμεναν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όταν στην πλατφόρμα αποβιβάστηκαν οπαδοί της Σάλκε που κατευθύνονταν προς την Καρλσρούη.
Η ατυχής συνάντηση δεν άργησε να μετατραπεί σε βίαια σύγκρουση μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Περίπου 340 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα απωθώντας τους εξαγριωμένους οπαδούς πίσω στα βαγόνια τους! Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έγιναν συλλήψεις, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
01.11.2025🇩🇪Fight FC Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station. Borussia Dortmund on their way back from their away game in Augsburg. FC Schalke on their way to Karlsruhe on a special train. Dortmund fans were spotted in Cologne, and the emergency brake was then… pic.twitter.com/Tinwo4u6Z0— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 1, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα