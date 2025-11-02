Το συγκινητικό αντάμωμα του Αλμέιδα με τον Σιμεόνε στο Metropolitano: «Είναι καλός άνθρωπος, και οι καλοί τύποι στο ποδόσφαιρο είναι λίγοι» - Βίντεο

Το στάδιο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης έγινε το σκηνικό μιας συγκινητικής επανένωσης ανάμεσα σε δύο στενούς φίλους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι έχτισαν ισχυρούς δεσμούς ως συμπαίκτες στην Εθνική Αργεντινής και τη Λάτσιο: τον Ντιέγκο Σιμεόνε και τον Ματίας Αλμέιδα.

Οι δύο τεχνικοί, προπονητές πλέον της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης αντίστοιχα, βρέθηκαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά στην 11η αγωνιστική της La Liga. Η νίκη της Ατλέτικο με 3-0 (με γκολ των Άλβαρες, Αλμάδα και Γκριεζμάν) έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς, όπως τόνισαν, «η φιλία προηγείται».

Μετά τη νίκη, ο «Τσόλο» Σιμεόνε αποκάλυψε μια άγνωστη λεπτομέρεια για τη φιλία τους, που επιβεβαιώνει τη μεγάλη του εκτίμηση προς τον Αλμέιδα: «Όταν ξεκίνησα ως προπονητής, τον κάλεσα να γίνει βοηθός μου, έβλεπα σε αυτόν αυτό που έχει, χαρακτήρα, αποφασιστικότητα, πολύ ξεκάθαρες ιδέες. Εκείνη τη στιγμή μου είπε ότι δεν ήταν έτοιμος, και ο τροχός της ζωής τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια, σήμερα είναι στην Ευρώπη και σε μια σημαντική θέση όπως η Σεβίλλη».

Λίγο πριν το παιχνίδι, οι δύο προπονητές συναντήθηκαν στους διαδρόμους του γηπέδου για μια κοινή συνέντευξη στο DAZN, όπου κυριάρχησαν τα συναισθήματα και όχι η ανάλυση του αγώνα.

«Είναι μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι τον αγαπώ πολύ, ως άνθρωπο, ως επαγγελματία. Το ξέρει, ξέρει ότι τον αγαπώ αληθινά. Είναι ένας καλός τύπος και οι καλοί τύποι στο ποδόσφαιρο είναι λίγοι», είπε εμφανώς συγκινημένος ο 51χρονος Αλμέιδα.

Ο Σιμεόνε ανταπέδωσε τα λόγια, αναφερόμενος στην κοινή τους πορεία στη Λάτσιο και την Εθνική Αργεντινής: «Τι να προσθέσω; Ξέρει πόσο τον αγαπώ, μεγαλώσαμε μαζί, σε σημαντικά περάσματα στην Εθνική, είχαμε πολλές βαθιές συζητήσεις όταν ήμασταν νέοι».

«

Μήπως έκανα λάθος;

»

Ο Αλμέιδα διέκοψε τον Σιμεόνε στη μέση της κουβέντας για την πρόταση να γίνει βοηθός του: «Μήπως έκανα λάθος;», ρωτώντας τον με χιούμορ και προκαλώντας τα γέλια.

Ο «Τσόλο» συνέχισε, τονίζοντας ότι εκτίμησε την ειλικρίνεια του φίλου του: «Μου είπε ότι δεν ήταν έτοιμος, ότι δεν ήταν η ώρα, και το εκτίμησα πολύ, γιατί πολλοί άνθρωποι θα το έκαναν απλώς για να είναι, για να ανέβουν σε μια ευκαιρία εργασίας... Ήταν πάντα αυτό που φαίνεται ότι είναι αυτός και η ομάδα του: νίκη ή θάνατος».

Ο Αλμέιδα πρόσθεσε ότι ο Σιμεόνε του μετέδωσε το πάθος για το ποδόσφαιρο: «Όλοι γνωρίζουν το πάθος που έχει ο Σιμεόνε για το ποδόσφαιρο, το έχει μεταδώσει σε πολλούς από εμάς. Εγώ ήμουν anti-ποδόσφαιρο, δεν μίλαγα για ποδόσφαιρο. Σε ένα δείπνο μας έστηνε την ομάδα με ποτήρια, με μπουκάλια. Τόση αφοσίωση, γι' αυτό έκανε αυτή την καριέρα».

Η συνάντηση των δύο φίλων έκλεισε με μια κοινή διαπίστωση: «Είμαστε άνθρωποι που μιλάμε λίγο για τα συναισθηματικά. Νιώθουμε περισσότερα από όσα λέμε».



