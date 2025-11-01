Μεντιλίμπαρ: «Ευτυχώς αντέξαμε μετά την αποβολή του Μάνσα»
Μεντιλίμπαρ: «Ευτυχώς αντέξαμε μετά την αποβολή του Μάνσα»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος προπονητής μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη
Ο Ολυμπιακός δυσκόλεψε τον εαυτό του στο τέλος όμως πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στον Άρη, παρότι έμεινε με δέκα παίκτες στο τελευταίο 20λεπτο του ματς.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ματς στάθηκε στον τρόπο που άντεξε η ομάδα του μετά την αποβολή και κράτησε τη σημαντική νίκη.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Που θεωρεί ότι κρίθηκε το παιχνίδι:
«Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή όμως δεν κάναμε μεγάλες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά και σκοράραμε. Δεν ξέρω πως αντέξαμε μετά την αποβολή και το πέναλτι, αλλά ευτυχώς αντέξαμε».
Για το παιχνίδι που έρχεται με την PSV:
«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Πρέπει να ξεκουραστούν οι παίχτες, να δούμε πως θα κάνουν καλή αποκατάσταση και μετά θα μπούμε σε διαδικασία να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι. Όπως και πριν από τον Άρη που όλοι έλεγαν για το παιχνίδι της Τρίτης. Πάντα πηγαίνουμε παιχνίδι το παιχνίδι».
