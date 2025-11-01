Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Αντρέ Αγκάσι - Στέφι Γκραφ: Μεταμφιέστηκαν σε Σλας και Μπιορκ για το Χάλογουιν
Ο θρύλος του τένις μοιράστηκε στα social media τη μεταμφίεση του ζευγαριού για το φετινό καθώς και για προηγούμενα Χάλογουιν
Ο Αγκάσι επέλεξε να μεταμφιεστεί στον θρυλικό κιθαρίστα των Guns N’ Roses, Σλας, με το χαρακτηριστικό μαύρο καπέλο και τα σγουρά του μαλλιά. Δίπλα του, η Στέφι Γκραφ ενσάρκωσε με επιτυχία την εκκεντρική και avant-garde τραγουδίστρια Μπιορκ.
Μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα «Χαρούμενο Χάλογουιν από εμένα και τη βασίλισσα των μεταμφιέσεων», ο Αγκάσι μοιράστηκε όχι μόνο τις φετινές μεταμφιέσεις του ζευγαριού, αλλά και μια σειρά από φωτογραφίες με μεταμφιέσεις του παρελθόντος.
Από το ζευγάρι ντυμένο ως Χαλκ Χόγκαν και Δάφνη από το Scooby-Doo, μέχρι την Γκραφ ως Στρουμφίτα και τις αστείες αναφορές σε χαρακτήρες από τις ταινίες Austin Powers, οι αναμνήσεις αυτές δείχνουν πως το Χάλογουιν είναι μια από τις αγαπημένες τους παραδόσεις.
