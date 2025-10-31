Προπονήθηκε στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς - Η κλήρωση του τουρνουά ATP 250 - Βίντεο
Προπονήθηκε στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς - Η κλήρωση του τουρνουά ATP 250 - Βίντεο

Ο Νόλε προπονήθηκε στo Telekom Center Athens και θα κάνει ντεμπούτο την Τρίτη στο τουρνουά της Αθήνας

Προπονήθηκε στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς - Η κλήρωση του τουρνουά ATP 250 - Βίντεο
Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα η κλήρωση του τουρνουά τένις ATP 250 που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου. 

Το μεγάλο όνομα του τουρνουά είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος προπονήθηκε την Παρασκευή στο νέο κορτ στο ΟΑΚΑ και θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη αφού πέρασε χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο. 

Εκεί θα παίξει με το νικητή του αγώνα  Ταμπίλο - Ουόλτον. Ο άλλος σταρ του τουρνουά ο Σταν Βαβρίνκα που θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή θα βρει στον δρόμο του τον Ολλανδό Βαν ντε Ζάντσχουλπ. 

photo_main_draw


Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρεν Κατσάνοφ αποσύρθηκαν αλλά μπήκε στο τουρνουά με wild card ο Λορέντσο Μουσέτι ο οποίος θα παίξει με Βαβρίνκα ή  Βαν ντε Ζάντσχουλπ. 

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κληρώθηκε με τον  Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες.  Αν πάει στον 2ο γύρο θα παίξει ενδεχομένως με τον Λάσλο Τζέρε, αλλά στα προημιτελικά μάλλον θα περιμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Παύλος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει αύριο από τον 1ο προκριματικό γύρο και θα αγωνιστεί αύριο (περίπου 12:20 ) στο κεντρικό court, απέναντι στον Σιντάρο Μοσιζούκι.

Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στον 2ο και τελευταίο γύρο των προκριματικών, ενάντια στο νικητή του ζευγαριού, Μακένζι ΜακΝτόναλντ-Μάρκο Τρουνγκελίτι.


Οι αγώνες στο κυρίως ταμπλό αρχίζουν την Κυριακή (2/11) και το Σάββατο το πρόγραμμα έχει προκριματικά. 


Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Τζόκοβιτς - Μπόρζες

Νακασίμα - Μαροζάν

Πόπιριν - Νταρντέρι

Μιλέρ - Μουζέτι





